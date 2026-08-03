Что в сумочке у Валевской: эзотерический кошелек, секретное средство для голоса и электрошокер

Сразу привлекают внимание разнообразные фэншуй-штучки. По словам певицы, они нужны для вовлечения в жизнь всего лучшего.

Есть у Натальи и необычный эзотерический кошелек с надписями. Себя артистка в шутку называет "шизотерической", поэтому такие вещи полностью соответствуют ее мировоззрению.

Поскольку сейчас продолжаются съемочные процессы, в сумочке Валевской лежит отдельный конверт с деньгами.

Также с ней всегда рабочий телефон, ключи от автомобиля, наушники и ручка.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)

Все для голоса

Особое место занимают средства по уходу за голосом. Наталья носит с собой специальную "болтушку", которую использует, когда пересыхают голосовые связи. Средство изготовлено по секретному рецепту.

Кроме того, в сумочке есть таблетки для голосовых складок и леденцы. Для певицы, постоянно работающей с голосом, это настоящий набор первой необходимости.

Косметика и уход

Среди бьюти-средств у Натальи Валевской сразу два крема для рук, блеск и карандаш для губ, парфюмерии и капли от покраснения глаз.

Также артистка носит щеточку для расчесывания ресниц, две заколки и резинку для волос. Дополняют набор сухих салфеток и ушных палочек.

Фонарик и средство для самозащиты

Наиболее неожиданными вещами в сумочке певицы оказались фонарик и электрошокер.

Наталья призналась, что всегда носит их с собой. Электрошокер артистка держит в качестве средства самозащиты.

Так что сумочка Натальи Валевской сочетает рабочие вещи, косметику, эзотерические талисманы и все необходимое для того, чтобы беречь голос и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.