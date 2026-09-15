Сергей Притула замиловал кадрами с дочками: как подросли Соломия и Стефания

Дочери занимаются в "Пласте"

Соломия и Стефания - дочери Сергея Притулы и его жены Екатерины. Обе девочки приобщены к пластовому движению.

Старшая дочь Соломия 27 июля отпраздновала девятый день рождения. Младшей Стефании сейчас пять лет.

Для Приюта "Пласт" также имеет особое значение: он входит в попечительский совет организации и поддерживает его деятельность.

Открытие нового пластового года обычно проходит по завершении летнего лагерного сезона. В этом году к событию также присоединились глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Ирина Верещук и народный депутат Николай Княжицкий.

Сергей Притула с дочерьми (фото: instagram.com/siriy_ru)

Сергей Притула поздравил пластунов с началом нового года и обратил внимание на важные события организации. В частности, он упомянул указ президента о поддержке "Пласта" в 2027-2035 годах, ожидаемое постановление Кабинета министров, а также появление новой локации для лагеря в Черкасской области.

"Приветствую всех пластунов с открытием Пластового года! А также с тем, что у пластового движения начинается интересная страница", - написал волонтер.

Приют наградили во время мероприятия

В этот день Сергея Притула ждало еще одно приятное событие. Во время открытия пластового года ему был вручен Орден Святого Архистратига Михаила.

Волонтер признался, что не ожидал получить награду, однако был очень рад такому признанию.

Кроме Соломии и Стефании Сергей Притула вместе с Екатериной Сопельник воспитывает общего сына Марка.

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)