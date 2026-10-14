"Средневековое суеверие": Падалко вступилась за Федишин после потери ребенка
Телеведущая Маричка Падалко поддержала певицу Ирину Федишин после потери ребенка и осудила комментарии, в которых артистку упрекают за публичное освещение беременности.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение звезды 1+1 в Instagram.
Что возмутило Маричку Падалко
Журналистка обратила внимание на реакцию части пользователей соцсетей после сообщения о потере ребенка в семье Федишин.
В частности, она привела комментарии "Счастье любит тишину" и "Зачем было показывать беременность?"
Падалко подчеркнула, что подобные слова в адрес женщины, переживающей потерю, являются обвинением.
"Когда вы пишете такие комментарии женщине, потерявшей ребенка, это вы фактически его обвиняете, мол, "ты сама виновата", - написала телеведущая.
Она назвала такую реакцию средневековым предрассудком. По ее мнению, представление о том, что беременность нужно скрывать, превращает горе в наказание за радость.
Падалко также раскритиковала попытки обосновывать такие убеждения опытом предыдущих поколений.
"Я считаю, что женщина имеет право радоваться беременности и делиться своим счастьем", - подчеркнула журналистка.
Телеведущая поделилась собственным опытом
Падалко вспомнила, что и сама сталкивалась с подобными предрассудками, когда готовилась к рождению детей.
Тогда ее осуждали за то, что заранее покупала детские вещи.
"Я родила своих детей до появления соцсетей, но и тогда сталкивалась с осуждением, что я покупала детские вещи заранее", – рассказала она.
По словам телеведущей, в ответ она спрашивала таких людей, готовят ли они мужчине подарок на день рождения заранее, ожидают ли самого дня праздника, чтобы сделать покупку.
Журналистка отметила, что людям хочется верить в возможность обезопасить себя от трагедии, соблюдая определенные правила.
Однако она не согласна с таким объяснением того, что произошло с Федишиным.
"Нам хочется верить, если вести себя «правильно», ничего страшного не произойдет. Но это не так. Трагедии происходят не из-за фото в соцсетях. Они происходят и без них…", - написала Падалко.
В конце сообщения телеведущая выразила соболезнования Ирине и ее семье и пожелала им сил пережить потерю.
Что известно о трагедии в семье Ирины Федишин
13 октября муж и продюсер певицы Виталий Челник сообщил, что супруги потеряли дочь. Он также рассказал о тяжелом состоянии жены.
"Ирина жива, но переживает тяжелое состояние, мы чуть не потеряли и ее", - написал Челнок.
Он попросил молиться за ребенка, а также за здоровье и восстановление Ирины.
К слову, певица потеряла ребенка на 35-й неделе беременности. Причины трагедии семья в своем сообщении не уточнила.
О третьей беременности Федишин объявила 19 августа. В конце сентября супруги сообщили, что ждут девочку. Певица и ее муж воспитывают двух сыновей.