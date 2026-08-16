Роналду и Родригес раскрыли детали камерной свадьбы: где поженились и какие образы выбрали

Какой была свадьба Роналду и Родригес

Пара решила отметить десятую годовщину знакомства особым образом. Именно 11 августа исполнилось десять лет с тех пор, как они встретились в магазине Gucci в Мадриде.

Несмотря на слухи о грандиозном празднике и звездных гостях, влюбленные выбрали максимально приватный формат. Церемония прошла в гостиной их дома в Кашкайше, где они проводят время вместе.

По словам невесты, в этом году с любимым у них был очень насыщенный график из-за работы, спортивных соревнований и детей. Не хотелось пропускать десятую годовщину знакомства, поэтому они решили провести скромную церемонию для себя с детьми.

"В будущем мы сделаем большую свадьбу, чтобы отпраздновать с семьей и друзьями", - отметила Джорджина.

Особое значение для Родригес имело место проведения церемонии. Она хотела, чтобы через много лет их дети вспоминали стол в доме как место, где родители дали друг другу свадебные обеты.

В фотосессии для Vogue пара продемонстрировала, как проходил день перед свадьбой, в частности некторое время они провели за тренировкой.



Какие образы выбрали молодожены

Свадебные наряды Криштиану и Джорджине создал бренд Gucci. Такой выбор был неслучайным, ведь они впервые встретились именно в их магазине.

Родригес надела белый костюм с юбкой из шелка и дополнила его атласными туфлями. Криштиану выбрал индивидуально сшитый костюм светло-бежевого оттенка и лоферы. Наряды для детей также выполнили в единой стилистике.

К свадебному образу Джорджина добавила роскошные украшения, в частности ожерелье Chopard Garden of Kalahari с центральным бриллиантом весом 50 каратов. Кроме того, она не забыла надеть подаренное любимым на помолвку кольцо с бриллиантом.



Где еще проходила свадьба

После домашней церемонии Роналду и Родригес отправились в санктуарий Фатимской Божией Матери. Там для них закрыли небольшую часовню, где священник провел благословение.

Медового месяца у молодоженов не было. Уже на следующий день им нужно было возвращаться в Эр-Рияд, ведь Роналду готовился к новому футбольному сезону.

По словам Джорджины, церемония полностью соответствовала ее желаниям - камерная, исполненная любви и в семейном кругу.

"Я не могла сдержать слез", - поделилась она.