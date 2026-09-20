Редкий выход: Антонио Бандерас появился на публике с 29-летней дочерью

Антонио Бандерас с дочерью на TIFF

66-летний актер позировал перед фотографами вместе с дочерью, которая редко появляется на публичных мероприятиях с папой. Для выхода на красную дорожку они выбрали total black образы.

Так, Бандерас надел рубашку с принтом в виде звезд и костюм. Его дочь появилась в платье с длинными рукавами и солнцезащитных очках.

Совместное появление произошло перед показом "Up Against It" - новой комедии режиссера Труди Стайлер, в которой Бандерас сыграл одну из главных ролей.

По сюжету фильма, бывшие супруги, воспитывающие ребенка, оказываются в ситуации, заставляющей их переосмыслить свои отношения. Бандерас сыграл родителя, которые после развода пытаются оставаться рядом с ребенком.

Что известно о дочери Антонио Бандерасе

Стелла - единственный общий ребенок Антонио Бандераса и актрисы Мелани Гриффит. Пара поженилась в 1996 году, а их развод официально завершился в 2015-м.

Несмотря на разрыв, Бандерас и Гриффит сохранили близкие отношения. В интервью People в августе 2026 года он назвал бывшую "одной из лучших подруг" и отметил, что они продолжают проводить время вместе в Лос-Анджелесе.

Ранее в апреле Бандерас также показал совместное фото с Гриффит, Стеллой и ее мужем Алексом Грушинским. Девушка вышла замуж за любимого в 2025 году.

Бандерас с дочерью и экс-женой (фото: instagram.com/antoniobanderas)

Актер также поддерживает теплые отношения с детьми Гриффит от предыдущих отношений - Александром Бауэром и Дакотой Джонсон.

В настоящее время он находится в продолжительных отношениях с нидерландской моделью и бизнесвумен Николь Кимпел. Пара вместе более 12 лет и по состоянию на 2026 год не состоит в браке.