Редкий выход: Антонио Бандерас появился на публике с 29-летней дочерью
Антонио Бандерас и его дочь Стелла вместе появились на премьере фильма Up Against It в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Для редкого выхода они выбрали стильные образы в одной цветовой гамме.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Антонио Бандерас с дочерью на TIFF
66-летний актер позировал перед фотографами вместе с дочерью, которая редко появляется на публичных мероприятиях с папой. Для выхода на красную дорожку они выбрали total black образы.
Так, Бандерас надел рубашку с принтом в виде звезд и костюм. Его дочь появилась в платье с длинными рукавами и солнцезащитных очках.
Совместное появление произошло перед показом "Up Against It" - новой комедии режиссера Труди Стайлер, в которой Бандерас сыграл одну из главных ролей.
По сюжету фильма, бывшие супруги, воспитывающие ребенка, оказываются в ситуации, заставляющей их переосмыслить свои отношения. Бандерас сыграл родителя, которые после развода пытаются оставаться рядом с ребенком.
Что известно о дочери Антонио Бандерасе
Стелла - единственный общий ребенок Антонио Бандераса и актрисы Мелани Гриффит. Пара поженилась в 1996 году, а их развод официально завершился в 2015-м.
Несмотря на разрыв, Бандерас и Гриффит сохранили близкие отношения. В интервью People в августе 2026 года он назвал бывшую "одной из лучших подруг" и отметил, что они продолжают проводить время вместе в Лос-Анджелесе.
Ранее в апреле Бандерас также показал совместное фото с Гриффит, Стеллой и ее мужем Алексом Грушинским. Девушка вышла замуж за любимого в 2025 году.
Актер также поддерживает теплые отношения с детьми Гриффит от предыдущих отношений - Александром Бауэром и Дакотой Джонсон.
В настоящее время он находится в продолжительных отношениях с нидерландской моделью и бизнесвумен Николь Кимпел. Пара вместе более 12 лет и по состоянию на 2026 год не состоит в браке.