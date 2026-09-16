Рианна появилась с годовалой дочерью Роки: мама и дочь растрогали парными образами

Рианна и Роки оделись одинаково

День рождения Рокки отпраздновали 13 сентября. В особый день мама и дочь выбрали похожие нежно-розовые образы с рюшами и контрастными бантами в горошек.

На одном из фото Рианна держит дочь на руках и целует ее в голову.

Певица дополнила свой розовый образ черными колготками и узкими очками, тогда как в прическе маленькой Роки появились бантики в тон наряда.

Рианна с дочерью (фото: instagram.com/badgalriri)

По данным Page Six, для праздника мама и дочь одели созданные по заказу образы Dior.

"С днем рождения, Роки Айриш. Не могу поверить, что тетя кроха уже такая взрослая. Праздничный twinning с твоей прекрасной мамой и моей сестрой", - написала Мелисса Форд в поздравлении.

Как прошло празднование

На опубликованных кадрах можно увидеть и оформление детской вечеринки.

Пространство украсили большой композицией из пастельных воздушных шаров, а среди декораций была детская карусель. Праздник прошел в кругу семьи и близких друзей.

Мелисса Форд на праздновании дня рождения Роки (фото: instagram.com/mdollas11)

Роки Айриш родилась 13 сентября 2025 года и стала третьим ребенком Рианны и A$AP Rocky и их первой дочерью.

Пара также воспитывает сыновей RZA и Riot Rose.

О рождении дочери Рианна сообщила лишь спустя несколько дней, опубликовав фото с младенцем и раскрыв ее необычное имя.

Еще до рождения Роки певица не скрывала, что мечтает о дочери.

В предыдущих интервью она говорила, что хотела бы иметь больше двух детей и попыталась бы еще раз ради девочки.

Теперь Роки уже успела осуществить первые модные выходы вместе с мамой: весной 2026 года она появилась с Рианной на обложке W Magazine, а во время одного из выходов в Париже шестимесячную девочку одели в винтажный Dior.