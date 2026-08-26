Вместе в Одессе: Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая устроили романтический уикенд

Что известно об их отношениях

На прошлой неделе Цымбалюк рассекретил отношения со Светлицкой. А недавно влюбленные отправились вместе в Одессу, откуда показали серию атмосферных кадров из отдыха.

На фотографиях пара позирует в лифте, гостиничном номере и на террасе. На некоторых кадрах Тарас и Елена нежно обнимаются и демонстрируют близость.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Актеры наслаждаются совместной поездкой и, похоже, больше не намерены скрывать свои чувства от публики. Романтические кадры из Одессы они опубликовали в Instagram, чем в очередной раз привлекли внимание поклонников к своим отношениям.

Напомним, Елена уже была замужем, тогда как Тарас имеет за плечами два брака.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)