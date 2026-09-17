"Придется сделать операцию": Дорофеева рассказала о своем состоянии после проблем с голосом

Первые попытки восстановления

Ранее из-за кровоизлияния в голосовую связь ей пришлось на время полностью отказаться от пения и даже разговоров. Врачи рекомендовали певице беречь голос, чтобы связка могла восстановиться без осложнений. Теперь Дорофеева постепенно возвращается к привычной нагрузке.

По словам артистки, первые попытки снова распеваться после длительного молчания были для нее эмоционально непростыми.

"Первые распевки было страшновато начинать. Теперь петь можно", - поделилась певица.

Ная Дорофеева (фото: скриншот)

В то же время, полностью исключать дальнейшее лечение Дорофеева пока не берется. Она отметила, что впоследствии может возникнуть вопрос о плановой операции, однако артистка надеется, что до этого не дойдет.

"Но со временем, когда-нибудь, скорее всего, придется сделать плановую операцию. Надеюсь, что все же произойдет чудо и до этого не дойдет", - сказала она.

Таким образом, сейчас певица уже может петь и постепенно возвращается в концертную деятельность. После проблем с голосом ее поклонники особенно внимательно следят за процессом восстановления артистки.