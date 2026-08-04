Принцесса Евгения в третий раз стала мамой: в королевской семье показали малыша

Что известно о пополнении

В Букингемском дворце отметили, что Евгения и ее муж Джек счастливы сообщить о рождении дочери.

"Их Величества король и королева, а также другие члены королевской семьи были рады получить эту новость", - говорилось в сообщении.

Принцесса Евгения также поделилась фотографией дочери в Instagram, написав, что они с мужем "безгранично влюблены в свою девочку".

"Джек и я с огромным восторгом рады сообщить о рождении дочери! Мы просто безгранично влюблены в нашу девочку", - отметила она.

Имя новорожденной пока не объявили. Девочка появилась на свет 3 августа 2026 в 18:20 в больнице Лиссабона. Вес ребенка на момент появления на свет составил около 2,98 кг.



Что известно о принцессе Евгении и ее семье

Они с мужем частично проживают в Португалии, потому роды проходили именно там. Новорожденная девочка стала 15-й в очереди на британский престол.

Сама принцесса занимает 12 место в линии наследования, а после нее идут ее трое детей, среди которых также 5-летний Август Филипп Гоук и 3-летний Эрнест Джордж Ронни.

О третьей беременности внуки Елизаветы II стало известно в мае 2026 года. Они с Джеком заручились в январе 2018 года после семи лет отношений, а в октябре того же года поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Принцесса Евгения с мужем (фото: instagram.com/princesseugenie)

Рождение третьего ребенка произошло на фоне непростого периода для семьи Евгении. Ее отец Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в очередной раз оказался в центре внимания из-за интереса к его связям с Джеффри Эпштейном.

Напомним, в октябре 2025 года король Чарльз III лишил своего брата Эндрю королевских титулов и привилегий, в частности его выселили из дома Ройал Лодж в Виндзоре.

В феврале 2026-го его арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением во время работы торговым представителем Великобритании, когда он мог передавать секретные отчеты Эпштейну.

Спустя почти 12 часов Эндрю отпустили. Сейчас он проживает в поместье Марш-Фарм в Сандрингем.