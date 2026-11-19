Что сказал принц Гарри

Разговор с принцем провел журналист и военный обозреватель издания Доминик Николлс (Dom Nicholls). Встреча состоялась в рамках программы Ukraine: The Latest, посвященной событиям войны.

Особенное внимание во время интервью было уделено украинским защитникам, их реабилитации и поддержке после возвращения с фронта. Принц Гарри предложил присоединиться к разговору военнослужащему Максиму, который получил ранение и занимается адаптивным спортом.

Он также продемонстрировал осведомленность о ситуации в Украине и поддержке, в которой нуждаются украинцы во время войны.

Такой жест по привлечению к интервью военного стал поводом к обсуждению в соцсетях. В частности, отметили, что принц Гарри, похоже, знает об Украине больше, чем некоторые американские политики.

Во время поездки герцог Сассекский посетил центр Superhumans во Львовской области, где помогают людям, потерявшим конечности в результате войны. Заведение специализируется на протезировании, реконструктивной хирургии, физической и психологической реабилитации.

Это не первая поддержка военных

Принц уже не в первый раз поддерживает украинских ветеранов. В частности, выпускники Superhumans принимают участие в Invictus Games - международных спортивных соревнованиях для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения или заболевших во время службы.

Гарри основал эти соревнования в 2014 году.

Во время визита во Львов в этом году он также встретился с украинскими участниками отборочных соревнований в Invictus Games 2027 года, которые состоятся в британском Бирмингеме.

Принц выразил уверенность в победе Украины и заявил, что по завершении войны будет поддерживать проведение Invictus Games на украинской земле.