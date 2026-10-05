Вернула хит 2000-х на украинском: ASSIA AHHATT удивила новой версией "MATA HARI"

Как изменилась "MATA HARI"

Для нового прочтения композиция получила современную аранжировку и украиноязычный текст.

В то же время артистка сохранила узнаваемую мелодию и динамическое звучание оригинала.

Выступление стало сюрпризом для зрителей концерта. После номера гости мероприятия и инфлюэнсеры начали распространять в соцсетях видео из зала, обсуждая возвращение хита в новом формате.

Официальную дату выхода обновленной "MATA HARI" на стриминговых платформах пока не объявили.

Однако за кулисами концерта ASSIA AHHATT подтвердила, что релиз состоится в скором времени.

"Меня сегодня часто спрашивают, вернулась ли я совсем в Украину. А я и не исчезала! Я всегда здесь - если не физически, то сердцем и душой. Это мой дом, и выступать в родном Киеве для меня - это лучшее, что может быть", - рассказала певица.

ASSIA AHHATT подчеркнула, что именно киевская публика первой услышала новую версию композиции вживую.

"Именно сегодня зрители впервые услышали вживую мою обновленную версию "MATA HARI". Скажу лишь, что очень скоро вы уже сможете ее скачать - чтобы либо ностальгировать вместе со мной, либо полюбить этот трек по-новому. Следите и не пропустите!" – добавила артистка.

Оригинальная "MATA HARI" стала одним из самых узнаваемых треков ASSIA AHHATT в 2000-х.

Теперь певица решила познакомить с композицией новую аудиторию и предложить давним слушателям ее осовремененное звучание.