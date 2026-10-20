Умерла внучка Роберта Кеннеди Кайл: ей было 42 года

Что известно о смерти Кайл Кеннеди

Кайлы не стало 21 сентября. Она умерла мирно в собственном доме в городе Вествуд, штат Массачусетс, США.

Причину смерти не сообщили. Известно, что в 2020 году она получила тяжелую травму спинного мозга, в результате которой была парализована.

Кайл Кеннеди умерла в 42 года (фото: burkefuneralhomes.com)

Биография внуки Кеннеди

Кайл родилась 6 июля 1984 году в Вашингтоне. Она была дочерью Майкла Кеннеди, который умер в 1997 году, и Виктории Дениз Гиффорд. Ее отец был одним из 11 детей Роберта Ф. Кеннеди и Этель Кеннеди.

Свою жизнь она посвятила обучению детей и реформированию системы образования, в частности, для детей из социально уязвимых групп и людей с инвалидностью.

После окончания Джорджтаунского университета со степенью истории она работала учительницей в рамках программы Teach For America в Нью-Йорке.

Потом получила степень магистра раннего образования в Университете Пейса, а также степень магистра в области образовательной политики и управления в Гарвардской высшей школе образования.

Кеннеди активно отстаивала права людей с инвалидностью, в частности, свидетельствовала на слушаниях в законодательном органе штата Массачусетс относительно дискриминации в сфере здравоохранения.

Личная жизнь Кайл Кеннеди

В августе 2012 года она вышла замуж за Лиама Керра. Свадьба состоялась в отеле Fairmont Copley Plaza в Бостоне.

У супругов родились близнецы - сын Конор и дочь Джози. Девочка умерла спустя несколько дней после рождения. Через два года у пары родился еще один сын - Деклан. В некрологе Лиама называют бывшим мужем Кайлом.

У Кайлы также остались мама Виктория, брат Майкл, сестра Рори, племянники и племянницы.