Умерла легенда театра Франка Галина Яблонская

На сцене с детства

Галина Яблонская родилась 2 января 1928 года в Умани Черкасской области в актерской семье.

Ее мама была актрисой, а отчим - актером и режиссером, поэтому театр вошел в ее жизнь еще в раннем детстве.

Впервые будущая народная артистка оказалась на сцене примерно в шесть лет. А уже в восьмилетнем возрасте получила роль Топси в спектакле "Хижина дядюшки Тома" в Винницком государственном театре. Это произошло в 1936 году.

С 1944 года Яблонская работала в передвижных театрах Проскурова, Каменец-Подольского, Могилева-Подольского и Днепропетровска. Впоследствии молодую актрису заметили и пригласили в Киев.

Галина Яблонская (фото: facebook.com/vnevolov)

Более 70 лет в Театре Франко

В Национальный театр имени Ивана Франко Галина Яблонская пришла в начале 1951 года.

Ее киевским дебютом стала роль Гали в "Назаре Стодоле" в постановке одного из величайших украинских режиссеров и актеров Амвросия Бучмы.

За десятилетие работы она успела поработать с режиссерами, творившими историю украинского театра, среди них Игнат Юра, Сергей Данченко, Леонид Балабан и Марьян Крушельницкий.

Театр Франко отмечал, что по творческой биографии Яблонской фактически можно учить историю самой франковской сцены.

В ее репертуаре были десятки образов украинской и мировой классики. Она играла Галю в "Назаре Стодоле", Софию в "Безталанной", Марусю в "Марусе Богуславке", Регину в "Крестном тропе", Настю в "Укранном счастье", Леди Макдуф в "Макбете" и Ольгу Франко в "Таине бытия".

Одной из особых работ последних десятилетий стала роль Олеси Богдановны в спектакле "Одинокая леди".

Яблонская не просто исполняла написанную роль, а добавила к ней монологи героинь, которых играла или мечтала сыграть в течение жизни. В феврале 2020 года постановку показали уже в сотый раз.

Галина Яблонская (фото: facebook.com/vnevolov)

Также в течение многих лет актриса выходила на сцену в спектакле "Шельменко-денщик", где исполняла роль Агафены Семеновны.

Среди ее более поздних работ была и Габриель в постановке "Посторонние среди нас".

Установила театральный рекорд

В 2019 году имя Галины Яблонской внесли в Национальный реестр рекордов Украины как актрисы с продолжительным периодом деятельности на театральной сцене - на тот момент он составлял 83 года.

При этом сцену она не оставляла даже в почтенном возрасте. Яблонская оставалась старейшиной труппы Театра Франко и продолжала участвовать в спектаклях почти до последних лет жизни.

По словам режиссера Петра Ильченко, особенностью актрисы было ее отношение к человеку как к главной ценности.

Он подчеркивал, что Яблонская не просто исполняла роль, а вкладывала в каждого персонажа свое эмоциональное отношение и фактически становилась соавторкой образа.

Не только театр

Яблонская работала не только на театральной сцене. В разные периоды она создавала концертные программы, работала по радио и телевидению и активно занималась общественной деятельностью.

Она основала и возглавила Международную лигу "Матери и сестры - молодежи Украины", а в 2007 году по ее инициативе появился Героический театр "Память".

В последние десятилетия именно этот проект являлся одним из важнейших дел ее жизни.

Также артистка была почетной главой международного проекта-конкурса "Тарас Шевченко объединяет народы".

Награды Галины Яблонской

В 1960 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки УССР, а в 1982-м - народной артистки УССР. Она была полным кавалером ордена княгини Ольги.

Среди ее наград также премия имени Марии Заньковецкой, премия "Бронек" и художественная премия "Киев" имени Амвросия Бучмы.

Галина Яблонская прожила почти столетие, большая часть которого была неразрывно связана со сценой.

С первой детской роли в 1930-х до десятилетий в Театре Франко она стала свидетелем и непосредственной участницей нескольких эпох украинского театра.