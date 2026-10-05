Умер звезда "Дней нашей жизни" Роберт Келкер-Келли

Что известно о смерти актера

Роберт умер 3 октября в штате Миссури. Ему было 62 года. Причина смерти пока не разглашается.

Биография и карьера

Он родился 18 апреля 1964 года в штате Канзас. Свою актерскую карьеру начал в 1987 году, получив роль Сэма Фаулера в сериале "Другой мир".

В 1992 году Роберт присоединился к актерскому составу "Дней нашей жизни", где сыграл Бо Брэди. Он заменил Питера Рекелла, до этого исполнявшего эту роль.

В сериале его персонаж был связан с героинями Кристиан Альфонсо и Лизы Ринны. Однако в 1995 году Рекелл вернулся к роли Бо Брэди.

Позже Келкер-Келли также появился в сериале "Главный госпиталь", где сыграл Ставроса Кассадина. Кроме актерской карьеры он работал профессиональным пилотом.



Cкандал с Лизой Ринной

В начале 2026 года имя Келкера-Келли снова появилось в СМИ после того, как его бывшая коллега вспомнила их непростые рабочие отношения в своих мемуарах.

Актриса заявила, что во время работы в "Днях нашей жизни" Роберт якобы проявлял к ней словесную агрессию, манипулировал и прибегал к психологическим играм.

Ринна также утверждала, что после внезапного ухода актера из сериала телеканал NBC на несколько недель обеспечил ей охрану и Кристиан Альфонсо.

Сам Келкер-Келли публично не отвечал на эти обвинения.