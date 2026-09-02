Умер заслуженный артист Украины Леонид Марченко
Главная Звезды Умер заслуженный артист Украины Леонид Марченко
Звезды

Умер заслуженный артист Украины Леонид Марченко

Актер более 60 лет посвятил Театру юного зрителя на Липках и сыграл десятки ролей в кино

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Леонид Марченко (фото: facebook.com.ukrkino)
Дата: 02 сентября 2026

Скончался известный украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Леонид Марченко. Ему было 88 лет.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook-страницу Театра юного зрителя на Липках.

Умер Леонид Марченко

Леонид Марченко ушел из жизни на 88-м году. Причину смерти актера пока публично не сообщали.

Более 60 лет профессиональной жизни Марченко были связаны с театром юного зрителя на Липках.

На его сцене артист создал около 50 образов, в частности в спектаклях "Пеппи Длинный чулок", "Вишневый сад", "Недоук" и "Сказка о царе Горохе".

"Леонид Марченко был частью истории нашего театра. Частью его памяти, его голоса, его сцены", - отметили в театре.

Прощание с артистом состоится 2 сентября в Театре юного зрителя на Липках в Киеве.

Умер заслуженный артист Украины Леонид МарченкоЛеонид Марченко (фото: facebook.com.ukrkino)

Чем известен Леонид Марченко

Леонид Марченко родился 16 января 1938 в Киеве. Он окончил актерское отделение театральной студии при театре имени Ивана Франко, а впоследствии - театроведческий факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Широкой аудитории Марченко запомнился, прежде всего, ролью Пети Савчука в культовой ленте Леонида Быкова "В бой идут одни "старики".

Умер заслуженный артист Украины Леонид МарченкоКадр из фильма "В бой идут одни "старики"

Также актер сыграл в фильмах "Аты-баты, шли солдаты...", "Лесная песня", "Морская чайка", "Сад Гефсиманский", а позже появлялся в сериалах "Небесные родственники" и "Нюхач".

Всего в Национальном союзе кинематографистов Украины насчитывается 58 созданных им образов в 58 кинопроектах.

В 1992 году Леонид Марченко получил звание заслуженного артиста Украины, а в 2009 году был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Главные новости
Венецианский кинофестиваль стартует: первые звездные гости и их образы Венецианский кинофестиваль стартует: первые звездные гости и их образы "Оземпиковый шик". Действительно ли тренд на похудение в Голливуде – действие препаратов: мнение врача "Оземпиковый шик". Действительно ли тренд на похудение в Голливуде – действие препаратов: мнение врача Звезды эвакуируют детей из Киева и области: кто уехал и куда Звезды эвакуируют детей из Киева и области: кто уехал и куда