Умер заслуженный артист Украины Леонид Марченко

Скончался известный украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Леонид Марченко. Ему было 88 лет.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook-страницу Театра юного зрителя на Липках .

Умер Леонид Марченко

Леонид Марченко ушел из жизни на 88-м году. Причину смерти актера пока публично не сообщали.

Более 60 лет профессиональной жизни Марченко были связаны с театром юного зрителя на Липках.

На его сцене артист создал около 50 образов, в частности в спектаклях "Пеппи Длинный чулок", "Вишневый сад", "Недоук" и "Сказка о царе Горохе".

"Леонид Марченко был частью истории нашего театра. Частью его памяти, его голоса, его сцены", - отметили в театре.

Прощание с артистом состоится 2 сентября в Театре юного зрителя на Липках в Киеве.

Леонид Марченко (фото: facebook.com.ukrkino)

Чем известен Леонид Марченко

Леонид Марченко родился 16 января 1938 в Киеве. Он окончил актерское отделение театральной студии при театре имени Ивана Франко, а впоследствии - театроведческий факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Широкой аудитории Марченко запомнился, прежде всего, ролью Пети Савчука в культовой ленте Леонида Быкова "В бой идут одни "старики".

Кадр из фильма "В бой идут одни "старики"

Также актер сыграл в фильмах "Аты-баты, шли солдаты...", "Лесная песня", "Морская чайка", "Сад Гефсиманский", а позже появлялся в сериалах "Небесные родственники" и "Нюхач".

Всего в Национальном союзе кинематографистов Украины насчитывается 58 созданных им образов в 58 кинопроектах.

В 1992 году Леонид Марченко получил звание заслуженного артиста Украины, а в 2009 году был награжден орденом "За заслуги" III степени.