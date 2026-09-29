Умер известный актер 90-х, которого знали миллионы: ему было 75 лет

Какая причина смерти

Причина смерти пока не разглашается. В то же время Dimples Karaoke Bar в Калифорнии, где Хаскинс много лет был постоянным гостем, сообщил, что актер около восьми лет жил с болезнью Паркинсона.

По словам представителей заведения, оно не хотело привлекать к своему состоянию лишнего внимания.

Деннис Хаскинс (фото: facebook.com/dennishaskins)

Что известно о жизни актера

Деннис Хаскинс родился 18 ноября 1950 года в Чаттануге, штат Теннесси.

Широкую известность Хаскинсу принесла роль директора Ричарда Бельдинга - руководителя вымышленной школы Bayside High. Сначала актер появился в сериале "Good Morning, Miss Bliss", а впоследствии продолжил играть Бельдинга в "Спасенных звонком", выходившем в конце 1980-х - начале 1990-х годов.

Деннис Хаскинс (фото: facebook.com/dennishaskins)

После завершения сериала Хаскинс вернулся к этой роли в спин-офи "Спасенные колокольчиком: Новый класс", где снимался до 2000 года.

Кроме этого, актер появлялся в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Западное крыло", "Седьмое небо", "Горячее в Кливленде", "Безумцы" и "Новенькая". Также он сыграл в комедии "Миллион способов потерять голову".

После известия о его смерти поклонники и коллеги начали публиковать слова памяти о актере.

Деннис Хаскинс (фото: facebook.com/dennishaskins)