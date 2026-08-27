Умер Питер Каллен - легендарный голос Оптимуса Прайма из "Трансформеров"

Что известно о смерти Питера Каллена

Представитель актера подтвердил, что он умер 26 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Причину смерти пока не разглашают.

Семья Каллена сообщила, что он умер мирно в окружении близких.

В обращении родные попросили поклонников почтить его память добрыми делами, состраданием к другим и словами, которые стали одним из главных жизненных принципов актера: "Будьте достаточно сильными, чтобы быть нежными".

Голос Оптимуса Прайма на десятилетие

Питер Каллен впервые озвучил лидера автоботов Оптимуса Прайма в оригинальном анимационном сериале "Трансформеры", выходившем в 1984-1987 годах.

Впоследствии он неоднократно возвращался к роли в мультсериалах, видеоиграх и полнометражных фильмах.

Кадр из фильма "Трансформеры: Месть павших"

Его голос звучал и в кинофраншизе Майкла Бэя, начиная с фильма "Трансформеры" 2007 года.

Каллен продолжил озвучивать Оптимус Прайма и в следующих частях, в частности в "Трансформеры: Время звероботов" 2023 года.

Кого еще озвучивал Питер Каллен

Каллен также много лет был голосом Иа-Иа в проектах о Винни-Пухе, озвучивал персонажей в "Чипе и Дейле", "Утиных историях", "Вольтроне" и других анимационных проектах.

Кроме того, именно он создал характерные звуки пришельца в фильме "Хищник" 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

В 2023 году Питер получил награду за жизненные достижения Национальной академии телевизионных искусств и наук.

У Питера Каллена остались четверо детей - Ангус, Клер, Пилар и Клей.

Питер Каллен (фото: Википедия)