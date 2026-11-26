Что рассказали коллеги

Участники группы Саймон Ле Бон, Джон Тейлор, Ник Роудс и Роджер Тейлор вспомнили коллегу как музыканта, который изначально определял звучание Duran Duran и помог коллективу приобрести мировую известность.

"С тех пор как он приехал в Бирмингем с северо-востока Англии с гитарой и непоколебимой верой в то, кем мы можем стать, он принес в нашу музыку неповторимый пыл и дерзость", - говорится в заявлении.

Также музыканты подчеркнули, что именно игра Тейлора стала движущей силой многих композиций, принесших группе международное признание. Отдельно они отметили его острый юмор, прямолинейность и способность оставаться собой даже в годы наибольшей популярности.

"Он встретил свою болезнь с необычайным мужеством, честностью и достоинством", - добавили участники Duran Duran.

Карьера Энди Тейлора и борьба с болезнью

Энди Тейлор родился 16 февраля 1961 года в Тайнмуте, на северо-востоке Англии. В Duran Duran он присоединился в 1980 году, став одним из пяти участников оригинального состава.

Группа быстро превратилась в один из самых популярных британских поп рок-коллективов 1980-х годов.

Тейлор принимал участие в записи первых альбомов Duran Duran, включая Duran Duran (1981), Rio (1982) и Seven and the Ragged Tiger (1983). Он также был соавтором нескольких известнейших композиций группы, среди которых Hungry Like the Wolf, Rio и Girls on Film.

Энди Тейлор (фото: duranduran.com)

В 1985 году музыкант вместе с басистом Duran Duran Джоном Тейлором, вокалистом Робертом Палмером и барабанщиком Тони Томпсоном основал супергруппу Power Station. Коллектив выпустил одноименный альбом, в который вошли хиты Some Like It Hot и Get It On (Bang a Gong).

О диагнозе - раке простаты четвертой стадии с метастазами музыкант публично рассказал в ноябре 2022 года. Тогда Duran Duran включили в Зал славы рок-н-ролла, однако Тейлор не смог присутствовать на церемонии из-за состояния здоровья. Вместо него зачитали письмо, в котором он поделился новостью о болезни.

Несмотря на диагноз, музыкант продолжал работать над творческими проектами.

У Энди Тейлор остались жена Трейси, на которой женился в 1982 году, четверо детей - Джорджина, Изабелла, Бетани и Эндрю - и внука Элби.

Семья попросила вместо цветов совершить пожертвования в поддержку организации Prostate Cancer UK, которая занимается исследованиями рака простаты и помощью пациентам.