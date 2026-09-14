Умер легендарный дизайнер Боб Маки: он создавал образы для Шер и Тины Тернер
Мир моды и шоу-бизнеса потерял одного из своих самых известных дизайнеров. В 87 лет умер американский модельер и художник по костюмам Боб Маки.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост в Instagram дизайнера.
Что известно о смерти Боба Маки
Трагическую новость сообщили его представители, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети. Они отметили, что он до последних лет жизни занимался делом, о котором мечтал.
"Он прожил свои 87 лет сполна, осуществив мечту стать дизайнером одежды и костюмов - именно этим он всегда хотел заниматься. Его гениальные и удивительные работы будут жить вечно, продолжая приносить красоту в этот мир", - говорилось в публикации.
Биография и карьера Боба Маки
Дизайнер родился в Монтерей-Парке, штат Калифорния, и вырос в Южной Калифорнии. Свою карьеру начал с рисования эскизов для знаменитого художника по костюмам Жана Луи, а потом работал ассистентом легендарной дизайнерши Эдит Гед.
Особую популярность Маки принесли работы для телевидения и кино. Он создавал костюмы для "Шоу Кэрол Бернетт", "Шоу Джуди Гарленд" и других популярных проектов.
Дизайнер трижды номинировался на премию "Оскар" - за костюмы к фильмам "Леди поет блюз", "Смешная девушка" и "Райские копейки". В общей сложности он получил более 30 номинаций на премию "Эмми" и девять статуэток.
В 2002 году Маки стал первым художником по костюмам, включенным в Зал славы Телевизионной академии.
Маки создал культовые образы Шер
Именно он помог сформировать ее узнаваемый сценический стиль - с откровенными силуэтами, блестящими тканями, перьями и большим количеством декоративных деталей.
Среди известнейших его работ - черный комплект с открытым животом и головным убором в форме ирокеза, который артистка надела на церемонию "Оскар" в 1986 году.
С кем еще работал дизайнер
Еще Маки работал с Уитни Хьюстон, Барбарой Иден, Бэтт Мидлер, Джуди Гарленд, Лайзой Миннелли, Тиной Тернер и другими. Его дизайнерские произведения носили Зендея, Сабрина Карпентер, Арина Гранде и Майли Сайрус.
Он создавал сценические образы для Элтона Джона, The Jackson 5 и Роберта Гуле.