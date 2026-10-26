Умер Эрик Бауза: он был голосом Багза Банни и Даффи Дака

Что известно о смерти Эрика Бауза

Актера не стало в воскресенье, 25 октября. По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, он умер дома из-за гипертензивного сердечно-сосудистого заболевания.

О трагедии также сообщили близкие звезды. Они опубликовали лаконичное заявление в его Instagram.

"Эрик - актер озвучивания, лауреат премии "Эмми" и современный голос культовых персонажей Looney Tunes: Багза Банни и Даффи Дака, а также десятки других любимых героев мультфильмов - внезапно ушел из жизни. Подробности позже", - написали они.

Эрик Бауза умер в 46 лет (фото: instagram.com/bauzilla)

Биография Эрика Баузы

Актер родился 7 декабря 1979 года в семье филиппинских иммигрантов. Он вырос в Скарборо - районе канадского города Торонто.

В сфере озвучивания Эрик работал более 20 лет. На его счету сотни ролей в проектах Cartoon Network, Disney и DreamWorks.

Больше всего он был известен работой над мультфильмами Warner Bros. из франшизы Looney Tunes. Актер озвучивал Багза Банни, Даффи Дака, Сильвестра, Твитти, Фоггорна Леггорна и Элмера Фадда.

В 2022 году Бауза получил премию "Эмми" на первой церемонии Children's and Family Emmy Awards за роль в Looney Tunes. Еще две награды ему достались в 2023 и 2025 годах за проекты "Бригада Багза Банни" и "Юные титаны, вперед".