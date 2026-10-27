Умер актер "Слуги народа" и соучредитель Театра на Печерске Юрий Якуша

В театре вспоминают Якушу как талантливого и начитанного актера с особым чувством юмора.

Коллеги рассказали, что он мог с полной серьезностью говорить самые смешные вещи, а с годами совместной работы осталось много курьезных историй.

"Юрий был чрезвычайно талантливым, начитанным актером. А еще - человеком, который с полной серьезностью мог рассказывать самые смешные вещи", - отметили в театре.

В коллективе отметили, что артист принимал участие в знаковых представлениях, ставших частью их общей истории.

Его поблагодарили за талант, дружбу и общий творческий путь.

Юрий Якуша родился 6 января 1975 года в немецком Потсдаме. В 1999 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, где учился в мастерской Николая Рушковского.

Юрий Якуша (фото: instagram.com/theatrepechersk)

Вместе с сокурсниками под руководством Александра Крыжановского он присоединился к созданию Театра на Печерске.

Именно этот курс сформировал творческую основу коллектива и его художественные принципы.

Среди постановок с участием Якуши - "Человек из Ламанчи", "Остров нашей Любви и Надежды", "Арлекино", "Ионыч" и "Мастер и Маргарита".

Впоследствии актер работал в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

Там играл, в частности, в спектаклях "Сон летней ночи", "Полианна", "Ромео и Джульетта" и "Приключения Тома Сойера".

Кроме театральных работ, в его наработке были роли в кино и телевизионных проектах. Зрители могли видеть Якушу в "Возвращении Мухтара", "Селе на миллион" и "Слуге народа".

Юрий Якуша (фото: facebook.com/ykusha)

В политической комедии он сыграл министра инфраструктуры Сергея Павловича. Причина смерти артиста пока не обнародована.

Прощание с Юрием Якушей состоится в помещении Театра на Печерске по адресу: улица Малая Шияновская, 5. Дата и время церемонии коллектив сообщит дополнительно.