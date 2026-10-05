Полякову сравнили с Мадонной и Кайли Миноуг после нового англоязычного релиза

Кто работал над новой песней Поляковой

"My Future Ex" продолжает сотрудничество певицы с британским независимым лейблом The state51 Conspiracy.

Ранее на нем вышла ее англоязычная композиция "Warrior".

Полякова написала новый трек вместе с британским продюсерским трио Red Triangle, также занимавшимся его продакшеном.

В разные годы команда сотрудничала с Сабриной Карпентер, Голге и Дэвидом Геттой.

За сведение отвечал обладатель премии Grammy Гай Месси, среди работ которого - записи The Beatles и Кайли Миноуг.

Композиция повествует о романе, обреченность которого чувствуешь еще в самом начале, но все равно решаешь погрузиться в отношения.

"Иногда ты влюбляешься в кого-то и знаешь, что все закончится ссорами, слезами или и тем, и другим. Я написала эту песню для всех, кто уже через такое проходил и все равно снова на это решался. Это что-то вроде танцевальной тренировки для разбитого сердца", - рассказала Полякова.

С кем сравнили Полякову

Особое внимание слушателей привлек визуальный образ певицы. В тизере она предстала в образе невесты-боксерши - в белой фате, корсетном наряде и боксерских перчатках.

В комментариях пользователи начали сравнивать Полякову с Кайли Миноуг и Майли Сайрус, а также называть ее "украинской Мадонной".

Некоторые слушатели услышали в новой композиции отсылку к музыке CC Catch.

Режиссером будущего видео стал Джеймс Слэйтер, известный работами для Сэма Фендера и ирландской певицы CMAT.

Премьера клипа запланирована на середину октября, однако точную дату команда артистки пока не называет.

Оля Полякова (фото предоставлено певицей)

Сейчас Полякова работает над своим первым полноформатным англоязычным альбомом.

"My Future Ex" должна стать частью ее международной кампании и нового этапа карьеры, ориентированного на западную аудиторию.