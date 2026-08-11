Полякова удалила Threads и резко обратилась к хейтерам: "Каждый раз захожу и завожусь"

Почему певица удалила Threads

Артистка не скрывает, что главной причиной стал негатив, с которым она регулярно сталкивалась в соцсети.

"Я сегодня снесла у себя на телефоне Threads. Реально снесла, потому что это какая-то страшная клоака. Я каждый раз туда захожу и каждый раз завожусь", - заявила она.

По словам певицы, в определенный момент она спросила себя, зачем вообще продолжать читать контент, только портящий ей настроение.

"Я взяла, удалила - и все. И стало, ты знаешь, просто какое-то солнце", - призналась артистка.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Что она думает о хейте

На вопрос, не боится ли она таким образом потерять понимание того, что о нем думают люди, исполнительница категорически ответила.

По ее мнению, комментарии в Threads нельзя воспринимать как объективный срез общественного мнения.

Артистка отметила, что украинцы сегодня живут в чрезвычайно напряженных обстоятельствах из-за войны, мобилизации, коррупционных скандалов и других проблем, непосредственно влияющих на эмоциональное состояние общества.

У Instagram, по ее словам, ситуация другая, ведь наиболее агрессивных пользователей она просто блокирует.

В Threads люди и дальше могут писать о ней, однако читать эти сообщения певица больше не собирается.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Зачем оно мне нужно? Эти люди никогда не купят билет на мой концерт", - пояснила она.

Артистка добавила, что для нее значительно более важно мнение собственной аудитории - людей, которые следят за ее творчеством, ходят на концерты и могут как поддерживать ее, так и честно критиковать отдельные поступки.

"Те, кто купит, они подписаны, они пишут хорошие комментарии, они интересуются. Могут возмущаться какими-то моими поступками или защищать меня", - отметила певица.

А в отношении людей, которые не интересуются его творчеством, но регулярно оставляют негативные комментарии, артистка высказалась максимально резко: их мнение в своей жизни она больше не хочет знать.