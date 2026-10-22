После лет ожидания: звезда Disney Дал Камерон объявила дату выхода дебютного альбома

Что известно о дебютном альбоме Дал Камерон

21 октября 30-летняя артистка поделилась долгожданной новостью в своих соцсетях, официально представив название и дату релиза пластинки.

"Сюрприз! Мой дебютный альбом FINAL GIRL официально станет вашим 6 ноября, а второй сингл do the math выйдет 23 октября в качестве особого подарка. Эта пластинка означает для меня целый мир, и я не могу дождаться, когда вы ее услышите", - написала певица.

Камерон также сообщила, что альбом уже доступен для предварительного заказа.

В пластинку войдут 11 композиций, среди которых "Silver Screen Baby", "Emerald", "Good on You", "Hot Girl", "Skin Over Bone" и "Maybe Heaven Is a Jazz Club".

Также в треклисте есть песня "When in Rome", которую артистка представила 9 сентября. Именно он стал первым синглом будущего альбома.

Второй сингл, "do the math", выйдет уже в пятницу, 23 октября.

Название "FINAL GIRL" отсылает к известному кинематографическому термину "последняя девушка", которым называют выживаемую в финал истории героиню фильма ужасов.

В то же время сама исполнительница пока не раскрыла все подробности концепции альбома.

Почему дебютный альбом пришлось ждать так долго

Для Дал Камерон этот релиз станет особенно важным этапом в карьере. Несмотря на то, что она занимается музыкой уже много лет, полноформатный студийный альбом артистки выходит только сейчас.

Ранее певица признавалась, что работала над пластинкой с 2018 года. За это время она не раз перерабатывала материал, а выход альбома переносили.

В феврале 2026 года во время промокампании сериала "56 дней" Камерон рассказала, что наконец-то получила разрешение от звукозаписывающего лейбла выпустить долгожданную работу.

До этого артистка представила ряд успешных синглов, в частности Boyfriend, который стал вирусным в TikTok и попал в двадцатку американского чарта Billboard Hot 100.

В декабре 2023 года она выпустила миниальбом "Alchemical: Volume 1", посвященный личным переживаниям, любви и внутренним изменениям.

Напомним, широкую популярность Дав Камерон получила благодаря главным ролям в сериале Disney "Лев и Мэдди" и серии музыкальных фильмов "Наследники".

Впоследствии она сконцентрировалась на развитии сольной музыкальной карьеры, постепенно отойдя от образа звезды подростковых проектов.

Теперь "FINAL GIRL" должна стать первой полноформатной работой, представившей новый этап ее творчества.