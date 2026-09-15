ONUKA показала свою "Эмми", которую получила в 2024 году: награда имеет символическое место

Где будет храниться статуэтка

Статуэтку в Украину привезли музыканты группы "ДахаБраха". ONUKA решила отправить ее не просто домой, а в Чернигов - в мастерскую своего дедушки по улице Фабричной, 12. Для певицы это место имеет особенное значение.

Именно здесь снималась значительная часть украинского эпизода документального проекта Culture Quest британского журналиста и телеведущего Иана Гранта. Выпуск был посвящен Украине, а его съемки прошли еще в сентябре 2022 года - в первые месяцы полномасштабной войны.

ONUKA стала продюсершей украинского эпизода и помогала команде познакомиться с местными волонтерами и общественными организациями, а также показывала Чернигов. В фильме зафиксировали культурную жизнь города и людей, которые продолжали работать и создавать, несмотря на войну.

Награда оказалась там, где проходили съемки

В 2024 году украинский эпизод Culture Quest был отмечен премией Emmy в категории Outstanding Daytime Special. Теперь награда оказалась именно там, где в свое время проходили съемки.

Певица призналась, что просматривать кадры с того периода для нее особенно интересно, ведь тогда царили совсем другие настроения. По ее словам, в сентябре 2022 украинцы жили ожиданием контрнаступления, а вокруг чувствовался сильный эмоциональный подъем. В документальном проекте сохранили атмосферу того времени и проявления украинского культурного сопротивления.

Для артистки решение привезти Emmy именно к дедушкиной мастерской стало своеобразным символом. Еще несколько лет назад она вряд ли могла представить, что обычное черниговское пространство станет местом съемок проекта, который впоследствии получит одну из самых известных телевизионных наград в мире.