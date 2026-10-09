Внучкам Элвиса Пресли исполнилось 18 лет: как сейчас выглядят сестры-близнецы

Как выглядят близнецы

Снимок появился на странице Присциллы в Instagram 7 октября - в день рождения сестер. На фото близнецы позируют на фоне живописного пляжа в черных образах.

Гарперу и Финли исполнилось 18 лет. Они родились в браке дочери Элвиса и Присциллы Пресли, Лизы Мари Пресли, с музыкантом Майклом Локвудом. Пара вышла замуж в 2006 году, однако впоследствии их отношения завершились разводом, который длился несколько лет и был оформлен в 2021 году.

Лиза Мари Пресли скончалась в январе 2023 года в возрасте 54 лет. Она была единственным ребенком Элвиса и Присциллы Пресли и оставила после себя четырех детей.

Гарпер и Финли Локвуд (фото: скриншот)

Братья и сестры

Гарпер и Финли Локвуд имеют старшую сводную сестру - актрису Райли Кио, а также сводного брата Бенджамина Кио. Они родились в первом браке их матери, Лизы Мари Пресли, с музыкантом Дэнни Кио.

Райли Кио построила актерскую карьеру и известна по фильмам "Безумный Макс: Дорога гнева" и сериалом "Дейзи Джонс и The Six". Бенджамин Кио был музыкантом, но умер в июле 2020 года в возрасте 27 лет.

Таким образом, Гарпер и Финли - самые молодые дети Лизы Мари Пресли.