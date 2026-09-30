Елена Шоптенко тайно вышла замуж за иностранца: что известно о ее избраннике

Что известно о муже

Избранника Елены зовут Кристиан Кайрос. Он работает в области управления рисками и оптимизации бизнес-процессов. По информации из его закрытого профиля, у мужчины трое детей.

Как она рассказала в интервью для Marie Claire, его работа состоит в том, чтобы помогать людям и организациям быть готовыми к разным рискам и проходить через кризисные ситуации.

В течение многих лет он работал с крупными компаниями и гуманитарными организациями в очень сложных регионах мира, в том числе и в Украине - задолго до их знакомства.

Сейчас мужчина работает в ICMPD в Вене - это международная межправительственная организация, занимающаяся вопросами миграции и миграционной политики, а также имеет собственную консалтинговою компанию.

"23.09.26 Наше "да". Этим кольцом я выбираю тебя. Сегодня, завтра и каждый день. И обещаю вместе с тобой делать каждый обычный день особенным", - написала она.

История знакомства

Елена Шоптенко рассказала, что впервые увидела своего будущего мужа около четырех с половиной лет назад, а поближе они познакомились примерно через полгода.

Их встреча состоялась на новогоднем мероприятии в Вене, организованном для украинских детей, вынужденных покинуть страну. Елена проводила там танцевальный мастер-класс, а Кристиан был одним из соорганизаторов.

Интересно, что в тот день оба пришли на мероприятие вместе со своими детьми: Елена была с сыном, а Кристиан - с дочерью.

Приблизительно через полгода после знакомства они стали больше общаться и ходить на свидание. Еще примерно через год Кристиан сделал предложение Елене. В то же время, к свадьбе пара пришла только через два с половиной года после предложения.

Елена Шоптенко с мужем (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Предложение состоялось в знаменитом венском парке Пратер - на смотровом колесе Wiener Riesenrad. Там есть специальная кабина, которую можно арендовать для приватного ужина.

Для хореографины этот момент стал полной неожиданностью. По словам Шоптенко, Кристиан заранее продумал признание к деталям и даже советовался с ее лучшей подругой, живущей во Франции, относительно обручального кольца.

Где прошла свадьба

Свадьба Елены Шоптенко и Кристиана состоялась в Нижней Австрии, примерно в часе езды от Вены. Для церемонии пара выбрала небольшой старинный замок Schloss Hagenberg.

Это камерное пространство с необычной архитектурой и особой атмосферой. В интерьере объединились исторические элементы и современное искусство.

Владельцы замка занимаются реставрацией старинных построек, поэтому пространство оборудовано нестандартно, но в то же время очень деликатно. Именно эта сдержанная эстетика пришлась Елене по душе.

Для нее замок стал местом, объединяющим особенность и атмосферность без демонстративной роскоши. Дополнительной символической деталью стало то, что Schloss Hagenberg называют замком Афродиты.