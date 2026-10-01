Алексей Гнатковский раскрыл, почему не показывает жену и как война повлияла на их отношения

Почему Алексей Гнатковский не показывает жену в соцсетях

Непубличность семейной жизни - это совместное решение супругов. Актер считает, что не имеет права делать достоянием общественности то, что касается не только его самого.

"Это такая нормальная история с обеих сторон. У нас это мое личное и ее личное, я не могу ее личным пользоваться, манипулировать чем-нибудь. Я не хочу вообще выставлять вещи, которые очень близки сердцу", - объяснил Гнатковский.

Он добавил, что семья для него является частью личного внутреннего мира, которую он не желает выставлять напоказ.

Гнатковский с женой (фото: facebook.com/ljubinets.olga)

Как война повлияла на отношения супругов

Гнатковский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения они с Ольгой быстро переключились на помощь другим.

В первые дни они отвезли детей к родителям жены в село неподалеку от Ивано-Франковска, чтобы освободить дом для людей, нуждавшихся в убежище.

Кроме того, пара присоединилась к волонтерской работе, в частности, вместе с друзьями они создали собственный благотворительный фонд.

"О жене - как изменились наши отношения? Никак, скорее мы одновременно включились в работу", - отметил актер.

По его словам, их семья также переживала сложные испытания из-за войны, но в по итогу объединялась и продолжала действовать вместе.

"В нашей семье племянники воевали в Мариуполе, потом Азовсталь, потом плен - это тоже большая история была для семьи. Но это все нас постоянно объединяло, мы вместе все делали", - отметил Алексей.

Поддержка и сотрудничество в отношениях

В настоящее время супруги продолжают вместе работать в благотворительном направлении. Сам Гнатковский аккумулирует средства на нужды фонда благодаря своим спектаклям, а его жена отвечает за логистику и организацию процессов.

"Она директор этого фонда, берет запросы, которые можем проработать, бесконечные декларации теперь, потому что начали завозить машины, теперь их нужно оформлять", – рассказал актер.

Он также отметил, что за время войны они вместе "впряглись в одно ярмо" и смотрят вместе вперед. Именно способность двигаться в одном направлении делает их отношения крепкими.

"Это очень ценно для меня - единомыслие, общий взгляд на одни и те же вещи", - объяснил Гнатковский.

Несмотря на большое количество работы, актер уверяет, что их отношения не ограничиваются работай.

"Очевидно, не первым делом. Это все одновременно: и какие-то интимные вещи, и социальные, и духовные - все вместе", - отметил он.

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