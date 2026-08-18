Александр Пономарев показал обложку своего первого романа: в ней спрятали секрет

Какой будет обложка романа Пономарева

На обложке изображены мужчина и женщина, стоящие лицом друг к другу.

У мужчины показан человеческий мозг, тогда как у женщины - цифровая система. Такая композиция напрямую отсылает к одной из главных тем романа - взаимодействию человека и искусственному интеллекту.

Как рассказал Пономарев, идею оформления он разработал сам.

"Идею этой обложки я придумал сам. Мне хотелось поместить рядом человека и искусственный интеллект - прямо на обложке, лицом друг к другу. У мужчины - человеческий мозг, у женщины - цифровая система. Они смотрят друг на друга. И чем дальше развивается эта история, тем сложнее становится ответить на простой, казалось бы, вопрос: что на самом деле делает нас людьми?" - поделился он.

Александр Пономарев представил обложку своего первого романа (фото предоставлено пресс-службой певца)

При этом на обложке автор оставил еще одну скрытую деталь.

"И еще в этой обложке есть один секрет. На ней есть то, чего вы сейчас не видите, но сможете увидеть вечером или ночью, когда книга окажется у вас в руках. Пусть это пока останется сюрпризом", - заинтриговал Пономарев.

О чем роман "30 дней: ИИ-человек"

"30 дней: ШИ-человек" - приключенческий роман, в центре которого оказывается искусственный интеллект, получающий биологическое тело.

Главная героиня предстает в человеческой форме, а сюжет разворачивается вокруг ее отношений с живым мужчиной.

Из-за этой истории Пономарев поднимает вопросы, которые становятся все более актуальными на фоне стремительного развития технологий: где заканчивается код и начинается сознание, что делает человека человеком и способно ли искусственно созданное сознание чувствовать, любить и строить настоящие отношения.

Обложка книги "30 днів: ШІ-людина"

Пономарев похудел на 11 килограммов во время написания книги

Для Александра Пономарева "30 днів: ШІ-людина" станет первым литературным опытом.

Над романом артист работал более года, а самый интенсивный этап написания пришелся на 2025 год.

Ранее певец рассказывал, что настолько погрузился в создание истории, что за этот период похудел на 11 килограммов.

Пока книга уже находится в печати. Точную дату выхода своего дебютного романа Пономарев пообещал объявить впоследствии.