Без официоза: как выглядел принц Гарри во время визита в Украину

Как выглядел принц Гарри

Во время публичных мероприятий Гарри появился в темно-синей объемной куртке-пуховике с капюшоном. Ее он соединил с черными черными брюками и коричневыми ботинками.

Образ дополнила рубашка в сдержанном сером оттенке, которую можно было увидеть, когда принц снял верхнюю одежду во время спортивной активности.

В гардеробе Гарри не было формальных костюмов или классических пальто. Он предпочел многослойность, удобную обувь и базовые вещи, которые соответствовали неофициальному характеру поездки.

Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Это уже четвертый визит

Визит в Украину стал для принца Гарри уже четвертым с самого начала полномасштабного вторжения России. Во Львове он посетил центр Superhumans, где пообщался с ранеными военными и медиками, а также посетил международную конференцию, посвященную лечению боевых травм.

Кроме этого, герцог Сассекский посетил отборочные соревнования украинской команды к Играм непокоренных (Invictus Games), которые в 2027 году состоятся в Бирмингеме.

В ходе встречи с украинцами принц Гарри выразил поддержку военным и ветеранам и подчеркнул, что Украина сможет победить в войне.