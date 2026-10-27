За одной партой и с военными: как украинские звезды писали Радиодиктант национального единства

Иван Люленов и EL Кравчук

Иван Люленов сообщил, что впервые пишет диктант на украинском. Певец сидел за первой партой, а его соседом стал EL Кравчук.

"Впервые пишу диктант по-украински! Сидел за первой партой", - поделился Люленов в соцсетях.

Перед началом артист признался, что в прошлом году пробовал слушать и записывать текст, но задача показалась ему сложной.

Иван Люленов (скриншот)

На этот раз он решил приобщиться к общему написанию.

"Мне важно было присоединиться, потому что для меня украинский язык – это борьба за украинскую культуру", – объяснил певец в комментарии NV.

Анна Тринчер

К языковой акции присоединилась и Анна Тринчер. Певица поделилась кадрами своего участия в соцсетях.

Анна Тринчер (скриншот)

Владимир Ращук и Дарья Трегубова

Актер и военный Владимир Ращук писал радиодиктант вместе с военными. Он показал свою работу и кадры по локации.

Рядом с ним находилась актриса и телеведущая Дарья Трегубова, которая также присоединилась к написанию.

Владимир Ращук и Дарья Трегубова (скриншот)

Сергей Мартынюк

Певец и военный Сергей Мартынюк, известный как Колос, также принял участие в радиодиктанте.

Музыкант попал в трансляцию и поделился кадрами в своем Instagram.

Сергей Мартынюк (скриншот)

Маричка Падалко и Елена Шоптенко

Среди участниц были телеведущая Маричка Падалко и хореограф Елена Шоптенко.

Маричка Падалко написала Радиодиктант-2026 (скриншот)

Обе показали в соцсетях, как писали текст этого года.

Елена Шоптенко присоединилась к написанию радиодиктанта (скриншот)

Наталья Сумская

Наталья Сумская на этот раз оказалась среди записывающих текст под диктовку.

В прошлом году именно ее голос звучал во время радиодиктанта – актриса читала текст Евгении Кузнецовой.

В этом году участие Сумской зафиксировали в фоторепортаже по киевской локации.

Константин Грубич

Телеведущий Константин Грубич также писал диктант на совместной локации. Перед началом он рассказал, что знаком с творчеством автора текста Артура Дроня и читал его книгу "Гемингвэй ничего не знает".

"Сегодня все будет хорошо", – сказал Грубич в комментарии NV перед написанием.

Константин Грубич (фото: NV)

Кто еще присоединился

Радиодиктант также писали актеры Виталий Ажнов и Евгений Нищук, певицы Юлия Юрина и Анжелика Рудницкая, блоггер София Безверхая. Их участие подтверждает фоторепортаж из Киева.

В трансляции можно было увидеть Евгения Клопотенко, Александра Терена, Ефима Константиновского и певицу Аист.

Нынешний радиодиктант назывался "Письмо, которое не заканчивается". Его автором стал писатель и ветеран Артур Дронь, а читали текст учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица и волонтер Даша Астафьева.