Новые детали смерти Хайден Панеттьери: актрису могла убить одна таблетка

В США продолжают расследовать внезапную смерть Хайден Панеттьери . На этот раз стало известно, что в день трагедии актриса могла принять таблетку оксикодона с опасной примесью.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Какую таблетку могла принять Хайден Панеттьери

Правоохранители считают, что утром в день смерти актриса приняла таблетку оксикодона, которая, по их мнению, могла содержать фентанил. В то же время окончательно это еще не подтверждено - ожидаются результаты токсикологической экспертизы.

По словам источников, у Панеттьери был "давний дилер" в Лос-Анджелесе, поставлявший ей рецептурные препараты с черного рынка, в том числе оксикодон.

Пока что Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) расследует возможную связь между актрисой и ее поставщиком в Лос-Анджелесе. Они пытаются понять, могла ли от него происходить таблетка, которую она приняла перед смертью.

Панеттьери могла принять таблетку с фентанилом (фото: Getty Images)

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Ранее стало известно, что бывший бойфренд актрисы Брайан Хикерсон уже общался с представителями DEA. Когда медики прибыли в арендуемое жилье в Гринвилле, где нашли Панеттьери, он передал правоохранителям пакет с ее рецептурными препаратами.

Хикерсон также пытался спасти актрису до приезда врачей - он дал ей препарат для экстренной отмены действия опиоидов. Однако ни его попытки, ни их усилия не помогли.

Хайден умерла 16 августа 2026 года в Гринвилле, штат Южная Каролина. Ее нашли без сознания в состоянии остановки сердца.

Предварительная судебно-медицинская экспертиза не обнаружила на теле признаков травм. Официальную причину и обстоятельства все еще устанавливают.

Панеттьери была известна по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", а также фильмах франшизы "Крик". Актриса открыто рассказывала о проблемах с зависимостями и борьбе за выздоровление. У нее также осталась дочь Кая от отношений с Владимиром Кличко.