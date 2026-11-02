Николай Костер-Вальдау приехал на ЧАЭС с делегацией ООН

Зачем актер приехал на ЧАЭС

Визит связан с созданием документального проекта о работе станции и вызовах зоны отчуждения во время войны.

Команда стремится привлечь международное внимание к восстановлению нового безопасного конфайнмента, защиты окружающей среды и радиационной безопасности.

Николай Костер-Вальдау посетил ЧАЭС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Делегация посетила мемориал "Героям Чернобыля", щиты управления третьего и четвертого энергоблоков, помещение арки нового безопасного конфайнмента и смотровую площадку объекта "Укрытие".

Николай Костер-Вальдау посетил ЧАЭС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

С генеральным директором ЧАЭС Сергеем Таракановым обсудили повреждение станции, восстановление конфайнмента и надежное энергопитание ядерных объектов в преддверии зимы.

Николай Костер-Вальдау посетил ЧАЭС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Ранее при поддержке ПРООН на ЧАЭС установили солнечную электростанцию мощностью 2 МВт.

"Господин Костер-Вальдау задавал обстоятельные вопросы, интересовался работой станции и вызовами, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - отметил Тараканов.

Что известно о поездке актера в Украину

Как сообщили в ПРООН 2 ноября, визит Костера-Вальдау в Украину длился неделю.

Актер также встретился с ветеранами и ветеранками, которые овладевают гуманитарным разминированием, и женщинами, которые учатся руководить тяжелой сельскохозяйственной техникой.

По итогам поездки он призвал продолжать поддержку украинских общин и помочь установить необходимое энергетическое оборудование к зиме.

"Люди и дальше нуждаются в безопасности, стабильности и постоянной поддержке", - подчеркнул Костер-Вальдау.