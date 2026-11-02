Николай Костер-Вальдау приехал на ЧАЭС с делегацией ООН
Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", 26 октября посетил Чернобыльскую АЭС. Он возглавил делегацию Программы развития ООН (ПРООН), послом доброй воли которой является.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение ДАЗВ.
Зачем актер приехал на ЧАЭС
Визит связан с созданием документального проекта о работе станции и вызовах зоны отчуждения во время войны.
Команда стремится привлечь международное внимание к восстановлению нового безопасного конфайнмента, защиты окружающей среды и радиационной безопасности.
Делегация посетила мемориал "Героям Чернобыля", щиты управления третьего и четвертого энергоблоков, помещение арки нового безопасного конфайнмента и смотровую площадку объекта "Укрытие".
С генеральным директором ЧАЭС Сергеем Таракановым обсудили повреждение станции, восстановление конфайнмента и надежное энергопитание ядерных объектов в преддверии зимы.
Ранее при поддержке ПРООН на ЧАЭС установили солнечную электростанцию мощностью 2 МВт.
"Господин Костер-Вальдау задавал обстоятельные вопросы, интересовался работой станции и вызовами, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - отметил Тараканов.
Что известно о поездке актера в Украину
Как сообщили в ПРООН 2 ноября, визит Костера-Вальдау в Украину длился неделю.
Актер также встретился с ветеранами и ветеранками, которые овладевают гуманитарным разминированием, и женщинами, которые учатся руководить тяжелой сельскохозяйственной техникой.
По итогам поездки он призвал продолжать поддержку украинских общин и помочь установить необходимое энергетическое оборудование к зиме.
"Люди и дальше нуждаются в безопасности, стабильности и постоянной поддержке", - подчеркнул Костер-Вальдау.