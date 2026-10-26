Николь Кидман в бюстгальтере Chanel похвасталась рельефным прессом в смелой фотосессии

Эффектные образы

Для фотосессии, автором которой стал фотограф Лаклан Бейли, Николь примеряла наряды французского Модного дома.

На одном из снимков актриса позирует в черном бюстгальтере Chanel и блестящих джинсах. На фото акцент сделан на подтянутой фигуре звезды и кубиках ее пресса.

В свои 59 лет Николь Кидман имеет стройную подтянутую фигуру, которую подчеркивают смелые образы для фотосессии. Актриса демонстрирует рельефный пресс и спортивную форму, а ее уверенность перед камерой придает снимкам особенную выразительность.

Николь Кидман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

Николь Кидман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

Дети для звезды на первом месте

Звезда призналась, что не верит в возможность быть идеальной во всем. Для нее важно прилагать максимум усилий и давать близким ощущение безусловной поддержки.

"Совершенства не существует ни в одной сфере. Ты делаешь все, что можешь, и пытаешься выкладываться по полной, даже если понимаешь, что никогда не будешь идеальной", - объяснила актриса.

Николь Кидман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

По словам Кидман, она постоянно напоминает дочерям, что они остаются ее главным приоритетом. Даже при работе на съемочной площадке актриса готова отложить дела, если детям нужно ее внимание.

"Они могут позвонить мне на съемочную площадку, и если я занята, но нужна им, я всегда буду рядом. Знать, что ты - абсолютный приоритет и что тебя поставят на первое место, когда это действительно необходимо - для меня и есть любовь", - поделилась звезда.

Николь Кидман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

Почему Кидман не отвечает на сообщение

Не обошли в интервью и повседневные привычки актрисы. Кидман рассказала, что не принадлежит к людям, мгновенно отвечающим на сообщения. Она достаточно пассивно пользуется телефоном и иногда забывает вернуться к прочитанным перепискам.

Чтобы исправить ситуацию, Николь овладела простым цифровым приемом: после прочтения сообщения она обозначает его как непрочитанное. Так на экране снова появляется индикатор, напоминающий о необходимости ответа.

Николь Кидман (фото: instagram.com/VogueAustralia)

Николь Кидман (фото: instagram.com/VogueAustralia)