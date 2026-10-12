Надя Дорофеева показала коллекцию картин в своем доме: какая работа самая ценная

Какие картины есть в квартире пары

В коллекции пары есть как работы, которые они выбирали и заказывали самостоятельно, так и картины, подаренные друзьями. Каждая из них имеет свою историю, связанную с важными моментами в жизни супругов.

"У нас дома живет разное украинское современное искусство. У нас с Мишей уже есть традиция - дарить друг другу картины на праздники и годовщины", - написала звезда.

Среди любимых работ Дорофеевой - картина художника Дмитрия Козинца, которую Кацурин подарил ей на годовщину. Муж пояснил, что на холсте изображена именно Надя. Еще одну работу этого художника супруги получили от друзей.

Картина художника Дмитрия Козинца (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Картина художника Дмитрия Козинца (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Есть в коллекции и портрет самого Миши Кацурина авторства художницы Маши Ревы. Певица подарила его мужу по случаю открытия ресторана на Подоле.

На картине ресторатор изображен с тарелкой азиатского супа на голове, а из его глаз сияют звездочки. По словам Нади, художнице удалось точно передать жизнерадостный характер ее мужа.

Портрет Миши Кацурина авторства художницы Маши Ревы (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Особое место среди картин занимает и работа Славы Бондаря. Сначала она привлекла внимание самой Дорофеевой, показавшей Кацурину. Впоследствии муж приобрел картину и подарил жене.

Картина Славы Бондаря (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Еще одну работу супруги заказали у художника Ивана Грабко специально к годовщине.

Картина Ивана Грабко (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В коллекции также есть постер с работой Ирины Максимовой. Оригинал картины Надя подарила друзьям, а ее репродукцию вместе с мужем приобрела на благотворительном мероприятии.

Постер с работой Ирины Максимовой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Самая дорогая картина для певицы

Однако самой дорогой для певицы не работа известного художника, а картина, которую она создала вместе с семьей.

Однажды Надя, Миша и его дети Саша и Ваня собрались во дворе, чтобы вместе порисовать. В это время появилась картина, которую артистка сегодня называет своей любимой.

Любимая картина Нади Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Для Дорофеевой эта работа имеет особую ценность, ведь сохраняет воспоминание о времени, проведенном вместе с самыми близкими людьми. И хотя в коллекции супругов немало произведений современного украинского искусства, именно семейный рисунок стал для певицы более ценным.