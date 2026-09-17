Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови стали родителями во второй раз - СМИ

Что известно о пополнении в семье Милли Бобби Браун

О том, что супруги усыновили второго ребенка, изданию подтвердили источник. Сами актриса и ее муж пока не комментировали перемены.

Первый ребенок у них тоже появился благодаря усыновлению. В августе 2025 года супруги сообщили, что стали родителями девочки.

"Этим летом мы приняли в нашу семью нашу маленькую дочь благодаря усыновлению. Мы невероятно рады начать этот прекрасный новый этап отцовства в покое и приватности. И вот нас уже трое", - написала тогда Браун в Instagram.

Имя и личность первой дочери пара не раскрывала, стараясь максимально защитить конфиденциальность ребенка.

Милли Бобби Браун с дочкой (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Браун намекнула на пополнение в семье?

Косвенный намек на то, что звездная семья могла увеличиться, появился в начале сентября. Тогда актриса опубликовала видео из семейной поездки в Доломитовые Альпы в Италии.

На кадрах Милли держит на руках свою старшую дочь, а Джейк идет рядом с якобы с переноской для младенца на груди. Лица ребенка в кадре не видно.

Браун на прогулке с мужчиной (кадр с видео)

Актриса давно мечтала об усыновлении

Еще до появления второго ребенка Браун рассказывала о своем отношении к усыновлению. В июне 2026 года в подкасте Not Gonna Lie with Kylie Kelce она призналась, что хотела усыновить ребенка еще с детства.

В то же время Браун отмечала, что не против также родить ребенка сама. Она отмечала, что желание усыновить детей не означает, что беременность не входит в ее планы.

"Усыновление - это любовь, усыновление - это навсегда", - сказала она.

Что известно об отношениях пары

Они начали встречаться в 2021 году, а впервые официально появились вместе на публичном мероприятии в 2022 году. В следующем году Милли и Джейк объявили о помолвке.

В мае 2024 года они тайно поженились на частной церемонии с участием ближайших родственников. Через несколько месяцев устроили еще одну свадьбу - на этот раз более масштабную церемонию в Италии.