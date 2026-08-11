"Мы всегда на одной стороне". Либеровы раскрыли секреты крепкого брака во время войны

Как Либеровы поддерживают отношения в условиях войны

Несмотря на постоянную совместную работу, влюбленные не испытывают необходимости проводить время в отдельности. В то же время у каждого есть свое личное время.

"Мы привыкли так жить. И нам это нравится. Но на самом деле у нас есть личное время, и так же складывается, что куда-то в какую-то командировку едет сам Костя, а куда-то я", - поделилась Влада.

По ее словам, недавно она отправилась в Португалию на международный фотофестиваль, где открылась большая выставка по Украине. В это время Константин работал вблизи линии фронта.

Главное правило Либеровых

Каждый день фотографы становятся свидетелями человеческой боли, потерь и трагедий. Однако они признаются, что даже в самые сложные моменты стараются не удаляться друг от друга, а наоборот – больше говорить.

"Мы всегда на одной стороне и многое разговариваем. Это главное правило наших отношений: все, что можно проговорить, стоит проговорить", - объяснили они.

Кроме откровенного общения, немаловажную роль в сохранении отношений играет и работа с психологом.

"А еще есть регулярная психотерапия. Это очень помогает не ссориться и не сбрасывать напряжение друг на друга", - отметили они.

Супруги убеждены, что именно открытый диалог и забота о собственном психологическом состоянии помогают проходить через постоянный стресс, который приносит жизнь и работа во время войны.

Напомним, в прошлом году пара впервые стала родителями. 29 ноября у них родился сын, которого они решили назвать Ноем.

О пополнении они объявили еще летом 9 июля. Тогда они заявили, что ждут мальчика.