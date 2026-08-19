"Мы уже выбрали несколько дат": Рамина Эсхакзай готовится к свадьбе с военным

Что известно о женихе

Радостную новость знаменитость рассекретила в интервью Viva. Имя своего любимого Рамина до сих пор не раскрывает. От предложения прошел лишь примерно месяц, хотя из-за стремительного ритма жизни ей кажется, что это событие произошло гораздо раньше.

Рамина Эсхакзай (фото: viva.ua)

Она признается, что теперь воспринимает свой новый статус более спокойно, но очень радуется тому, что отношения с любимым перешли на следующий уровень.

Интервьюер также рассказала, что определенные подозрения относительно предложния у нее были. Накануне пара праздновала годовщину, поэтому Рамина даже предполагала, что именно в этот день может получить кольцо. Однако ее любимый выбрал другой момент.

Рамина Эсхакзай (фото: viva.ua)

Особым сюрпризом стало и то, что обручальное кольцо мужчина выбирал самостоятельно, ориентируясь на собственный вкус.

Когда свадьба

Рамина пока не называет точную дату предстоящей свадьбы, однако призналась, что вместе с любимым уже рассматривает несколько вариантов.

"Мы выбрали несколько вероятных дат, но об этом впоследствии", - рассказала она.

Похоже, пара уже активно обдумывает организацию праздника, хотя окончательное решение по поводу дня свадьбы пока остается за кадром. Она не спешит раскрывать все детали личной жизни и обещает поделиться ими позже.

Рамина Эсхакзай (фото: viva.ua)

Что испугало Рамину в начале отношений

В начале новых отношений у Эсхакзая были определенные опасения. По словам интервьюерки, ей непросто доверять людям и открываться эмоционально, а дополнительным вызовом стали отношения на расстоянии.

Также призналась, что поначалу не была уверена, сможет ли построить гармоничные отношения с военным. Через разный образ жизни у них могут отличаться интересы, ценности и взгляды.

"В голове сидел этот "кинематографический" образ военного - непременно сурового, бескомпромиссного и аскетического как на службе, так и в повседневной жизни. Но военные очень разные, и каждая история любви - особенная, и все эти опасения оказались тщетными", - рассказала она.

Когда между ними возникла взаимная симпатия, журналистка решила не строить далеко идущие планы и просто дать отношениям шанс. Она воспринимала ситуацию без завышенных ожиданий: если все сложится - отлично, если нет - каждый пойдет своим путем.

Однако отношения оказались гораздо серьезнее, чем она ожидала. Сейчас пара вместе уже почти три года, а недавно любимый Рамин сделал ей предложение.