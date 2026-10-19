Меган Маркл рассказала, чем увлекается ее дочь в Британии: "Ей это очень нравится"

Что известно об увлечении принцессы Лилибет

В ходе визита Меган приобщилась к мастер-классу, посвященному развитию уверенности в себе. Там она пообщалась с учениками местной школы в возрасте от 10 до 11 лет, которые производили браслеты дружбы и делились тем, что доставляет им радость.

Во время разговора детям предложили ответить на вопрос: "Когда вы себя чувствуете само собой?". Одна из участниц рассказала, что это ощущение появляется, когда она занимается любимыми делами, в частности, гимнастикой и рукоделием.

Меган Маркл и принц Гарри с дочерью (фото: instagram.com/meghan)

В ответ герцогиня вспомнила об увлечении своей дочери. "Моя дочь сейчас занимается гимнастикой. Ей это очень нравится", - сказала Меган.

Также во время визита супруги Сассекские пообщались с местными жителями, которые собрались, чтобы поздравить их.

Меган Маркл и принц Гарри воспитывают двоих детей - семилетнего принца Арчи и пятилетнюю принцессу Лилибет. Супруги остались жить в США после того, как в 2020 году отказались от исполнения обязанностей старших членов британской королевской семьи.