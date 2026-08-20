Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Британию после шести лет в США

Что известно о возвращении Гарри и Мегана

По данным западных СМИ, герцог и герцогиня Сассекски вернутся в Великобританию вместе с 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет.

Семья планирует провести в стране длительное время.

При этом Гарри и Меган не будут возвращаться к исполнению обязанностей работающих членов королевской семьи.

Жить в королевской Сассекской резиденции также не планируют.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Для семьи подготовили частное здание вне королевских поместий.

В то же время, пара сохранит свою недвижимость в Калифорнии, где проживала после отказа от королевских обязанностей в 2020 году.

Дети Гарри и Меган будут учиться в Британии

Одним из самых больших изменений станет переезд детей.

Арчи и Лилибет уже причислены к британской школе и должны начать обучение в сентябре 2026 года. Для обоих это станет первым опытом обучения в Великобритании.

Арчи родился в Лондоне в 2019 году, однако большую часть жизни провел в США. Лилибет родилась уже в Калифорнии в 2021 году.

До этого дети Сассекских лишь несколько раз приезжали в Великобританию.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/alexilubomirski)

Что происходит в отношениях Гарри с королевской семьей

Новость о возвращении появилась на фоне постепенного потепления в отношениях Гарри с отцом, королем Чарльзом III.

По данным Reuters, в последнее время контакты между ними участились. Во время одного из недавних визитов Чарльз также провел время со своими внуками.

В то же время напряжение в отношениях Гарри с его старшим братом, принцем Уильямом, как сообщают британские и американские СМИ, до сих пор сохраняется.

Сам Гарри неоднократно говорил о желании наладить отношения с семьей.

Возвращение Сассекских в Британию может стать одним из самых больших поворотов в их жизни после 2020 года, когда пара отказалась от статуса старших работающих членов королевской семьи и переехала в США.