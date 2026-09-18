Майли Сайрус и ее жених снялись вместе в романтическом клипе

Песня с собственной историей

Композиция вошла в новый альбом Сайрус Bass Persuades, недавно увидевший свет. В видео Майли и Макс предстают вместе в романтической, почти сказочной атмосфере, отвечающей настроению трека.

Во время разговора с ведущим Зейном Лоу Сайрус объяснила, что хотела создать песню, с которой слушатели смогут ассоциировать свои истории.

"Думаю, это песня, которую люди ощутят как свою", - сказала певица.

По словам Майли, не каждой композиции удается вызвать у слушателя столь личный отклик.

Участие Макса Морандо в клипе придает песни личной истории. Пара вместе уже несколько лет, а в конце 2025-го стало известно об их помолвке. В то же время, артисты не слишком часто делятся подробностями личной жизни, поэтому их совместное появление в видео привлекло внимание поклонников.

Для Сайрус Let's Get Married стала еще одним треком из нового альбома, в котором она обращается к теме любви, близости и личных отношений.