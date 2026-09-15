Майкл Джей Фокс растрогал речью на "Эмми-2026": зал дважды аплодировал актеру стоя

Зал встретил его стоя

На церемонию Майкл Джей Фокс пришел вместе с супругой Трейси Поллан.

Для супругов это стало первое совместное появление на "Эмме" за 13 лет. На красной дорожке они позировали в черных сдержанных образах.

На сцене награду актеру вручила Джулианна Маргулис, с которой он работал в сериале "Хорошая жена".

Как только Фокс предстал перед публикой, собравшиеся поднялись со своих мест и встретили его длительными аплодисментами.

Актер не обошел в речи и тему болезни, с которой живет большая часть своей взрослой жизни.

Майкл Джей Фокс получил награду на "Эмми-2026" (фото: Getty Images)

"Принять болезнь Паркинсона не означало, что я должен ей сдаться", - сказал Фокс.

Он вспомнил, что после установления диагноза некоторое время скрывал его, потому что боялся, что болезнь повлияет на карьеру и отношение зрителей.

В частности, актер волновался, смогут ли люди и дальше смеяться вместе с ним, зная о его состоянии.

Однако реакция публики оказалась противоположной – именно поддержка дала ему ощущение, что болезнь не может отнять у него профессию.

В конце речи зал во второй раз поднялся и аплодировал актеру стоя.

Поблагодарил жену и детей

Особую часть выступления Фокс посвятил своей семье. Он поблагодарил Трейси Поллан, на которой женат с 1988 года, и их четырех детей за годы поддержки.

Актер подчеркнул, что близким пришлось во многом пожертвовать и проявить огромное терпение, пока они вместе проходили из-за изменений, связанных с его здоровьем.

Вместе с супругами на церемонии были их дети Сэм, Аквинна, Скайлер и Эсме.

Болезнь, о которой он молчал годами

Болезнь Паркинсона у Майкла Джей Фокса была диагностирована в 1991 году, когда ему было всего 29. На тот момент он работал над фильмом "Доктор Голливуд".

Публично актер рассказал о своем диагнозе только в 1998 году. А уже в 2000-м основал The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, занимающийся финансированием исследований болезни Паркинсона и поиском новых методов лечения.

Сегодня организация является крупнейшим в мире некоммерческим фондом, финансирующим такие исследования.

По данным Television Academy, за годы работы он направил на соответствующие программы более 3 млрд долларов.

Именно за эту деятельность Фокс получил награду имени Боба Гоупа. Ее вручают представителям телевизионной индустрии, благотворительная и гуманитарная работа которых имеет длительное общественное влияние. Ранее отличие получали, в частности, Опра Уинфри, Джордж Клуни и Шон Пенн.

Напомним, из-за прогрессирования болезни в 2020 году Фокс заявил, что покидает актерскую профессию. Однако со временем все же решил снова работать перед камерой.

В 2026 году его номинировали на "Эмми" за гостевую роль в сериале "Терапия". Это стала уже 19-я номинация актера на главную телевизионную премию США.

За свою карьеру он пять раз становился лауреатом "Эмми".

Для Фокса нынешняя церемония оказалась не только очередным профессиональным признанием.

Через 35 лет после диагноза он вышел перед коллегами уже не только как актер, которого помнят за "Назад в будущее", "Семейными связями" и другими культовыми работами, но и как человек, превративший собственную борьбу с болезнью в многолетнюю помощь другим.