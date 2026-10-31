MARIAM и DONTSOV выпустили совместную песню "Раны" о любви на расстоянии

О чем песня

В центре композиции - сложные отношения, в которых близость не всегда означает физическое присутствие. Герои песни как бы существуют в разных мирах, разделенных континентами, обстоятельствами и даже границей между жизнью и смертью.

Несмотря на это, они продолжают связывать сильное чувство, которое не дает окончательно отпустить прошлое и оставляет надежду на предстоящую встречу.

Одним из ключевых образов композиции стала строка "Я лечила раны, которых не делала". Он передает состояние человека, который берет на себя чужую боль, пытается понять переживание любимого человека и сохранить связь, несмотря на все препятствия.

Благодаря сочетанию женского и мужского вокала история приобретает форму своеобразного разговора двух людей, каждый из которых по-своему переживает эту любовь.

MARIAM и DONTSOV (фото предоставлено прессслужбой)

Первую версию "Ран" написала MARIAM

Певица самостоятельно создала музыку и демозапись, в которой уже был сформирован основной замысел будущего релиза. Однако композиция почти год оставалась без продления.

Впоследствии артистка предложила ее DONTSOV, который приобщился к написанию текста и развил заложенную в песне историю.

По словам MARIAM, композиция родилась из личных переживаний и не преследовала цели отвечать ожиданиям слушателей или становиться потенциальным хитом. Ей хотелось передать внутренний конфликт человека, который встретил большую любовь, но понимает, что общее будущее с этим человеком может быть невозможным.

Певица также призналась, что изначально почувствовала: именно DONTSOV сможет правильно понять ее замысел. Она назвала артиста искренним человеком, который не просто выполнил написанный материал, а смогла эмоционально прожить его.

MARIAM и DONTSOV (фото предоставлено прессслужбой)

Для DONTSOV это сотрудничество имеет особенное значение

Все потому, что она стала возвращением к собственной музыкальной карьере после семилетнего перерыва. За это время он оставался частью украинской музыкальной индустрии, но работал преимущественно за кулисами.

Артист рассказал, что за эти годы помогал другим музыкантам реализовывать их идеи, однако желание создавать и исполнять свои песни никуда не исчезло. Именно работа над "Ранами" дала ему возможность снова вернуться к авторскому творчеству.

В то же время DONTSOV не планирует в ближайшее время сосредотачиваться на концертной деятельности. Он хочет записывать музыку, которая могла бы отзываться слушателям и становиться для них эмоциональной поддержкой.