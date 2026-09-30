MamaRika сообщила о проблемах с голосом: "Почти неделю молчу"

Почему возникли проблемы с голосом

По словам MamaRika, она заболела вирусной инфекцией, которая сказалась на ее голосе. Поэтому певице пришлось максимально ограничить разговоры и фактически перейти на голосовое спокойствие.

Артистка призналась, что сейчас даже обычная беседа дается ей непросто. Поэтому она планирует и дальше беречь голос, пока не почувствует заметного улучшения.

"Я где-то хватала вирусняк, который поражает голосовые связи. Поэтому уже почти неделю молчу и дальше буду, пока не станет легче говорить, потому что сейчас мне прямо это дается сложно", - рассказала MamaRika.

MamaRika сообщила о проблемах с голосом (фото: instagram.com/mamarika_officia)

Незадолго до этого певица выступила в Праге. После концерта она отправилась на отдых в Крит, где сейчас пытается восстановиться и избегать излишней нагрузки.

Исполнительница надеется, что спокойный отдых возле моря поможет ей поскорее вернуться к привычному самочувствию и восстановить голос.

Что известно о певице

MamaRika – украинская певица, настоящее имя которой Анастасия Кочетова. Артистка начала музыкальную карьеру еще под псевдонимом Эрика, а затем сменила сценическое имя на MamaRika.

Певица известна своими поп- и R&B-композициями и активно общается со поклонниками в соцсетях. Она также часто рассказывает о личной жизни, материнстве и творчестве.

MamaRika замужем за шоуменом Сергеем Середой, вместе они воспитывают сына Давида.