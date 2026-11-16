Поместье актера Криса Хемсворта ограбили: воры угнали три автомобиля
Дом австралийского актера Криса Хемсворта, известного по роли Тора в киновселенной Marvel, стал объектом ограбления. Четверо неизвестных проникли на территорию его имения в штате Новый Южный Уэльс и угнали три автомобиля. Полиция начала расследование.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на 7 News, инцидент произошел утром в среду, 11 ноября, в районе Брокен-Гед, недалеко от Байрон-Бэй.
Детали инцидента
Правоохранителей вызвали после сообщения о угоне транспортных средств.
По предварительной информации, четверо неизвестных проникли на частную территорию актера и забрали три автомобиля, которые находились в гараже. Полиция осмотрела место происшествия и начала следственные действия.
Жена актера, испанская актриса и модель Эльза Патаки, проснулась около двух часов ночи от лая собак. Сначала она не придала этому значения, однако утром посмотрела записи камер видеонаблюдения.
На них были видны четыре человека в балаклавах, двое из которых якобы имели при себе ножи.
Как воры попали в дом
Злоумышленники, по предварительным данным, перелезли через ограждение поместья, после чего попали в гараж. Там они обнаружили три автомобиля, ключи от которых остались внутри.
Среди угнанного транспорта называют электромобиль BYD, пикап Ram и Ford Ranger Raptor.
Все три автомобиля уже удалось обнаружить. Два транспортных средства нашли вскоре после инцидента, третье в четверг, 12 ноября, в районе Леннокс-Гед. Полиция изъяла автомобили для проведения криминалистической экспертизы.
По информации правоохранителей, во время ограбления никто не пострадал.
Добавим, что Крис Хемсворт и Эльза Патаки воспитывают троих детей и уже более десяти лет живут в Австралии. Супруги переехали сюда из Лос-Анджелеса, выбрав для семьи более спокойную жизнь неподалеку от Байрон-Бей.