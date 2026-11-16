Леонардо Ди Каприо отпраздновал 52-летие: на вечеринку пришли Аль Пачино и Тоби Магвайр

Как Ди Каприо отметил 52-летие

Актеру исполнилось 52 года 11 ноября, а гостей собрал в субботу, 14 ноября.

По информации Just Jared, вечеринку устроили в частном доме. На празднике также побывал отец именинника Джордж Ди Каприо.

Как сообщает TMZ, давний приятель именинника 50 Cent устроил для гостей неожиданное выступление.

Среди гостей был Тоби Магвайр, с которым Ди Каприо дружит с детства.

"Мы познакомились на прослушиваниях", – вспоминал актер в интервью CBS.

Впоследствии они сыграли вместе в "Великом Гетсби" База Лурмана. Ди Каприо исполнил роль Джея Гетсби, а Магвайр сыграл Ника Карравея.

С Джонной Гиллом Ди Каприо работал над "Волком с Уолл-стрит", а с Аль Пачино - над фильмом "Однажды в Голливуде".

Пачино приехал на праздник вместе с Нур Альфаллой.

Кто еще был на вечеринке в Беверли-Хиллз

На фотографиях, опубликованных People, есть основатель Amazon Джефф Безос из Лорен Санчес Безос, Эдриен Броуди, Кара Делевинь и Лора Гарриер.

Эдвард Нортон и Элизабет Бэнкс попали в один кадр, а Кейси Аффлека сфотографировали на выходе вместе с Кейли Коуэном.

В галерее Page Six также появились актер Эмиль Гирш, режиссер Майкл Манн, дизайнер Дженнифер Майер и ее муж Джеффри Огунлеси.

Бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо фотографы сняли в автомобиле, когда он покидал празднование.

В чем пришли гости

Джона Гилл появился в спортивном костюме, Элизабет Бэнкс выбрала шубу из искусственного меха и юбку с леопардовым принтом.

Айс Спайс была в бирюзовом коротком комбинезоне. Реперку сфотографировали на выходе вместе с Алабамой Баркер и Анастасией "Стасси" Караниколау.