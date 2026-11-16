Леонардо Ди Каприо отпраздновал 52-летие: на вечеринку пришли Аль Пачино и Тоби Магвайр
Леонардо Ди Каприо отпраздновал 52-летие в Беверли-Хиллз. Актер собрал друзей и коллег, среди которых были Тоби Магвайр, Джона Гилл и Орландо Блум. Музыкальным сюрпризом вечера стало выступление рэпера 50 Cent.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People.
Как Ди Каприо отметил 52-летие
Актеру исполнилось 52 года 11 ноября, а гостей собрал в субботу, 14 ноября.
По информации Just Jared, вечеринку устроили в частном доме. На празднике также побывал отец именинника Джордж Ди Каприо.
Как сообщает TMZ, давний приятель именинника 50 Cent устроил для гостей неожиданное выступление.
Среди гостей был Тоби Магвайр, с которым Ди Каприо дружит с детства.
"Мы познакомились на прослушиваниях", – вспоминал актер в интервью CBS.
Впоследствии они сыграли вместе в "Великом Гетсби" База Лурмана. Ди Каприо исполнил роль Джея Гетсби, а Магвайр сыграл Ника Карравея.
С Джонной Гиллом Ди Каприо работал над "Волком с Уолл-стрит", а с Аль Пачино - над фильмом "Однажды в Голливуде".
Пачино приехал на праздник вместе с Нур Альфаллой.
Кто еще был на вечеринке в Беверли-Хиллз
На фотографиях, опубликованных People, есть основатель Amazon Джефф Безос из Лорен Санчес Безос, Эдриен Броуди, Кара Делевинь и Лора Гарриер.
Эдвард Нортон и Элизабет Бэнкс попали в один кадр, а Кейси Аффлека сфотографировали на выходе вместе с Кейли Коуэном.
В галерее Page Six также появились актер Эмиль Гирш, режиссер Майкл Манн, дизайнер Дженнифер Майер и ее муж Джеффри Огунлеси.
Бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо фотографы сняли в автомобиле, когда он покидал празднование.
В чем пришли гости
Джона Гилл появился в спортивном костюме, Элизабет Бэнкс выбрала шубу из искусственного меха и юбку с леопардовым принтом.
Айс Спайс была в бирюзовом коротком комбинезоне. Реперку сфотографировали на выходе вместе с Алабамой Баркер и Анастасией "Стасси" Караниколау.