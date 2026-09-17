Лариса Руснак откровенно рассказала о смерти мамы: "Чувствовала страх и опасность"
Народная артистка Украины Лариса Руснак недавно пережила потерю мамы, которой было 83 года. Она поделилась, что смерть близкого человека повлияла на ее восприятие жизни и заставила по-новому взглянуть на их отношения.
Об этом она рассказала в интервью Wave RBC.UA.
Что Лариса Руснак рассказала о потере мамы
По словам актрисы, последний месяц жизни мамы пришелся на период, когда она работала над спектаклем "Одіссея".
"Я отпрашивалась по репетициям на несколько дней, потому что маме в Одессе становилось хуже и нужно было помочь брату", - вспомнила она.
Утрата родного человека сильно повлияла на его восприятие жизни.
"Очень сильно. Произошла переоценка, трансформация по отношению к ней", - рассказала Руснак.
Актриса призналась, что в момент ухода мамы испытывала страх и опасность. Однако со временем ее состояние изменилось.
"В момент ее ухода я испытывала страх и опасность, но все изменилось, когда я три дня и три ночи простояла на коленях у мамы, пока она отходила. Я отходила только в туалет или что-нибудь поесть", - сказала Руснак.
Ей стало легче после того, как к маме пригласили священника. В последние моменты жизни она держала ее за руку и пыталась успокоить.
"Мамочка, не бойся, я рядом, держу тебя за руку. Все нормально, ты не сама, и там тоже будешь не сама, там тебя ждут", - вспомнила она свои слова.
Она добавила, что не знает, откуда именно они взялись, но надеется, что маме сейчас хорошо.
Какой запомнила маму
Актриса также рассказала, какие черты унаследовала от матери. Она была очень энергичным человеком и всегда стремилась работать и чего-то достигать.
"Испытываю в себе мамино упрямство: установку, что работать надо всегда, нельзя сидеть без дела, даже в чистой квартире я начинаю что-то убирать", - рассказала Руснак.
Она отметила, что именно от мамы ей передались энергия и настойчивость.
"Ее энергия, желание добиваться того, чего хочешь, - "вижу цель, не вижу преград" - это от мамы. Я очень ей благодарна за все, что она мне дала", - поделилась актриса.
Руснак также отметила, что в периоды утрат и сложных жизненных обстоятельств важно не замыкаться в себе, а говорить о собственных чувствах.
"Да, это нам очень нужно: не хоронить, а говорить в тот момент, когда чувствуешь", – сказала она.
По ее мнению, жизнь может измениться очень быстро, поэтому человек не всегда способен контролировать обстоятельства.
"Это как прорастающая сквозь асфальт травинка: она не думает, что сверху асфальт и не пробьется. Она просто бьется", - подытожила Лариса.