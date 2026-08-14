Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заключили брачный договор: что известно об условиях

Что известно о брачном договоре

Брачное соглашение Роналду и Родригес оформили 10 августа 2026 у нотариуса в Лиссабоне - всего за день до церемонии.

Документ определил для пары режим раздельного имущества. То есть после официального оформления отношений их активы не объединяются автоматически в общую собственность супругов.

Ранее вокруг возможного брачного договора Роналду и Джорджины годами ходили слухи, однако сам футболист публично не заявлял, что именно финансовые договоренности были причиной ожидания свадьбы.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (фото: instagram.com/cristiano)

Как прошла тайная свадьба

Криштиану и Джорджина поженились 11 августа 2026 года в Кашкайше, недалеко от Лиссабона.

Свадьба была гражданской и максимально камерной. Информацию о браке официально подтвердили представители футболиста.

По данным Jornal de Notícias, церемония прошла в резиденции Роналду в районе Quinta da Marinha. На ней присутствовали дети пары и только четыре свидетеля.

Интересно, что свадьба состоялась ровно через год после помолвки. 11 августа 2025 года Джорджина показала роскошное кольцо и сообщила, что сказала футболисту "да".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились (фото: instagram.com/cristiano)

После церемонии пара не устраивала громкого публичного празднования.

Они лишь показали в соцсетях фото рук со свадебными кольцами, фактически подтвердив новый статус почти через десять лет отношений.