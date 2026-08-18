Какая была Хайден Панеттьери вне камеры: звезды поделились личными воспоминаниями

Чарльз Эстен

Одно из самых личных воспоминаний опубликовал партнер Панеттьери по сериалу "Нэшвилл" Чарльз Эстен.

Актер вспомнил их первую встречу. Он только что завершил прослушивание для сериала и, выходя из зала, случайно столкнулся с Хайден.

Она услышала его выступление и сразу принялась его поддерживать.

Впоследствии оба получили роли и в течение шести сезонов работали вместе.

По словам Эстена, они быстро стали друзьями, много работали, но одновременно смеялись и хорошо проводили время на площадке.

Чарльз Эстен поделился воспоминаниями о Панеттьери (фото: instagram.com/charlesesten)

Он назвал Хайден чрезвычайно талантливым, умным, харизматичным и теплым человеком.

"Каким большим подарком было играть с ней, петь с ней и просто быть ее другом", - написал актер.

Эстен также вспомнил, что Панеттьери была очень близка к его семье, а особенно любила его жену Петти.

Бриттани Сноу

Бриттани Сноу знала Хайден еще с детства. Актрисы в течение трех лет играли сестер в сериале "Дороговказный свет" (Guiding Light).

Сноу опубликовала архивное фото, на котором держит маленькую Хайден на руках, а целует ее в щеку.

По словам актрисы, между ними было гораздо больше общего, чем она в свое время успела сказать Панеттьери.

"Мне удалось играть твою сестру три года. Я так во многом испытывала с тобой родство", - написала она.

Бриттани Сноу из Хайден Панеттьери (скриншот)

Сноу вспомнила Хайден как человека, который всегда был готов поддержать, оставался любознательным, веселым и смелым. А ее талант и стремление "быть ярким светом" назвали невероятными.

Гезер Мотараццо

Еще одна звезда, знавшая Панеттьери задолго до мировой славы, - актриса "Дневников принцессы" Гезер Матараццо.

Они познакомились еще детьми в поезде Long Island Rail Road, когда обе ехали в Нью-Йорк на актерские кастинги.

Позже их пути неоднократно пересекались уже во взрослой жизни.

"Каждый раз, когда наши пути пересекались, мое сердце наполнялось. Она была особенной", - вспомнила Матараццо.

По ее словам, Хайден обладала чрезвычайно живой энергией и большим талантом, а сама она запомнила ее как настоящий "свет".

Гезер Матараццо из Хайден Панеттьери​ (фото: instagram.com/heathermatarazzo)

Келли Осборн

Телезвезда Келли Осборн поделилась гораздо более личным воспоминанием. Она отметила, что они с Хайден особенно хорошо понимали друг друга из-за подобного опыта взросления под постоянным вниманием публики.

По ее мнению, мало кто способен по-настоящему понять, насколько одинока может быть такая жизнь, даже когда вокруг постоянно находятся люди.

"Мы понимали друг друга так, как это могут очень немногие люди", - написала Осборн.

Она назвала Панеттьери близкой подругой и призналась, что навсегда сохранит воспоминания о ней.

Келли Осборн о Хайден Панеттьери(скриншот)

Тарин Мэннинг

Актриса Тарин Мэннинг вспомнила совсем другую Хайден - веселую, простую и готовую в любой момент превратить странную ситуацию в шутку.

По ее словам, Панеттьери каждый раз, когда они встречались, оставалась одинаковой - доброй, приземленной и искренней.

Особенно Мэннинг запомнилась их встреча в Вашингтоне. Они оказались среди большого количества серьезных мужчин в костюмах, ловили взгляды друг друга и не могли перестать смеяться из-за абсурдности ситуации.

В конце концов, они просто ушли оттуда и отправились вместе поесть.

Именно такой Мэннинг и запомнила Панеттьери - легкой, веселой и настоящей.

Брайан Фуллер

Сценарист и продюсер сериала "Герои" Брайан Фуллер вспомнил, какое влияние Панеттьери оказало на него как на автора.

Именно он работал над историей ее героини Клэр Беннет в первом сезоне культового сериала.

Фуллер признался, что Хайден была для него гораздо больше, чем просто актрисой, исполнявшей написанную роль.

"Хайден была больше чем актрисой - она ​​была музой", - отметил он.

Хайден Панеттьери​ (фото: instagram.com/bryanfullergram)

По словам продюсера, Панеттьери была мудра не по годам и оставила незабываемый след в его работе как сценариста и создателя историй.

Виола Дэвис

Обладательница "Оскара" Виола Дэвис, работавшая с Хайден в фильмах "Архитектор" и "Опека", также вспомнила ее особую зрелость.

Дэвис назвала Панеттьери очень одаренной актрисой и сказала, что ей и ее мужу Джулиусу Теннону очень нравилось работать с ней.

Особенно актриса запомнила Хайден как "старую мудрую душу с глубоким сердцем".

Дэвис призналась, что ей было интересно наблюдать, каким человеком Панеттьери становится после всего пережитого.

"Я видела прекрасного Феникса, который поднимался из пепла", - написала она.

Виола Дэвис (фото: instagram.com/violadavis)

Массе Ока

Коллега Панеттьери по "Героям" Масси Ока также подчеркнул, что актриса казалась значительно мудрее своего возраста.

Он вспомнил ее как человека с "прекрасным духом", огромным талантом и особой жизнерадостной энергией, которую она приносила на съемочную площадку и дарила людям рядом.

По словам Оки, у него была возможность много работать с Панеттьери и навсегда запомнит именно эту сторону ее характера.

​​​Кадр из сериала "Герои"

Крис Эпплбаум

Режиссер Крис Эпплбаум, снимавший клип Панеттьери Wake Up Call в 2008 году, вспомнил одну из последних встреч с актрисой.

Они увиделись всего за несколько месяцев до ее смерти и вспоминали забавные истории по съемкам клипа.

В частности, смеялись над тем, как когда-то разыгрывали Владимира Кличко в Майами.

Эпплбаум описал Панеттьери как маленький "клубочек радости" и добавил, что воспоминания о ней навсегда останутся для него благословением.