Украинская певица KOLA 20 ноября представила альбом "Диван рожевого кольору". В него вошли 14 композиций о разных этапах отношений - от первого влечения и влюбленности к совместной жизни, расставаниям и новым началам.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на прессрелиз артистки.
Центральным образом новой работы стал диван - молчаливый свидетель происходящего между двумя людьми. На нем влюбляются, целуются, смеются, ссорятся и переживают разрывы.
По замыслу альбома, этот привычный предмет хранит воспоминания о близости и отдалении, страсти и безразличии. Он остается рядом в разные моменты отношений, не оценивая их участников и не выбирая чью-либо сторону.
Розовый цвет в названии также имеет более широкое значение, чем романтика. Он символизирует весь спектр чувств, которые люди проживают вместе, включая сомнения, разочарование и надежду.
В 14 песнях KOLA исследует, как меняется любовь со временем, что происходит после первых свиданий и почему некоторые чувства остаются даже после расставания.
Главным синглом альбома стала композиция "Гайки". Ее тема - нежность, забота и маленькие проявления любви в повседневной жизни.
В песне говорится о близости, которая состоит из внимания друг к другу, готовности выслушать, поддержать и быть рядом. Именно эти обыденные вещи становятся основой истории.
Единственной совместной композицией на пластинке стала "Вулицями сонними". Ее KOLA записала со своим саундпродюсером Иваном Клименко, который в этот раз присоединился к работе и как исполнитель.
Композиции альбома посвящены разным состояниям и ситуациям в отношениях. В частности, "На БЗ" передает легкость и нежность влюбленности, а "Лес" - страсть и желание вернуть чувство.
В песнях "Самурай" и "Аривидерчи" певица обращается к теме отпускания отношений, больше не приносящих счастья. Вместо этого "Кохаєш" - о не исчезающих чувствах, даже когда жизнь уже движется дальше.
"Ні-ні-ні" посвящена умению распознавать манипуляции и выбирать себя. "Пит-стоп" имеет игривое настроение, а "You're star tonight" рассказывает об уверенности в себе и собственной свободе.
Альбом "Диван рожевого кольору" доступен на музыкальных платформах.